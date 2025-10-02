Tërmet me magnitudë 5.0 ballë në detin Marmara të Turqisë

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 02-10-2025, 15:32
Një tërmet me magnitudë 5 goditi pak më parë, Detin e Marmarasë, në jugperëndim të Stambollit.
Tërmeti u ndje në zonën më të gjerë. Deri më tani nuk është raportuar për dëme në Stamboll.
Sipas Institutit Euro-Mesdhetar, epiqendra e tërmetit ndodhet 18 km në jug të Marmarasë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd