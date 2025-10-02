Gjykata e Lartë lë në burg Erion Veliajn

Tiranë- Gjykata e Lartë rrëzon rekursin e Erion Veliajt, ish-kryebashkiaku i Tiranës mbetet në burg
Veliaj kërkoi zbutje të masës së sigurisë, duke pretenduar se nuk ka asnjë mundësi që të prishë provat, pasi SPAK i ka mbyllur hetimet dhe ka dorëzuar dosjen në gjykatë.
Ish-kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj bëri rekurs në Gjykatën e Lartë masën e arrestit në burg të vendosur ndaj tij prej GJKKO dhe lënë në fuqi nga Apeli i Posaçëm.
Kujtojmë se më 10 shtator SPAK mbylli hetimet dhe e dërgoi për gjykim dosjen e Veliajt.
Ish-kryebashkiaku ndodhet në qelitë e paraburgimit të Durrësit që prej shkurtit të këtij viti për çështje të lidhur me korrupsion dhe abuzim me detyrën gjatë kohës së kryetar bashkie i kryeqytetit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd