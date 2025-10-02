Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
SPAK zbardh prapaskenat e një ngjarje të rëndë në Durrës – përfshirë emra të njohur
Transmetuar më 02-10-2025, 14:09

Tiranë, 2 tetor 2025 Struktura e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) njofton për avancimin e hetimeve lidhur me vrasjen e ndodhur më 21 janar 2021 në Durrës, ku mbeti viktimë shtetasi Edmir Bregu.

Si drejtues dhe porositës i dyshuar i kësaj vrasjeje për hakmarrje, SPAK identifikon shtetasin Astrit Avdylaj, i cili veproi në shenjë hakmarrjeje për tentativën e mëparshme ndaj nipit të tij.

Gjithashtu, SPAK njofton se si drejtues dhe koordinator i veprimeve kriminale dyshohet E. A., ndërsa E. K. është identifikuar si ndihmës, dhe E. D. së bashku me A. D., si ekzekutorë të dyshuar të vrasjes.

Hetimet vazhdojnë për identifikimin e personave të tjerë që mund të kenë qenë të përfshirë në këtë ngjarje.

Nga provat e mbledhura rezulton gjithashtu se shtetasi A. L., në cilësinë e krijuesit dhe organizatorit, ka ngritur një tjetër grup të strukturuar kriminal, me qëllim falsifikimin e dokumenteve. Anëtarë të këtij grupi rezultojnë të jenë shtetasit V. M. (alias V. K.), A. B., V. B., si dhe persona të tjerë ende të paidentifikuar.

SPAK nënvizon se hetimet vijojnë për të dokumentuar plotësisht veprimtarinë e të dy grupeve kriminale dhe për të vendosur para drejtësisë të gjithë personat e përfshirë.

