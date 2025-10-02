Ngjarje e rëndë në Mançester. Humbje jete dhe të plagosur – policia ndërhyn ndaj autorit

Mançester, 2 tetor 2025
Një ngjarje e rëndë është regjistruar mëngjesin e sotëm në qytetin e Mançesterit, në veri të Anglisë, ku një sulm i dhunshëm ka shkaktuar dy viktima dhe disa të plagosur. Sipas Policisë britanike, ngjarja ndodhi pranë Sinagogës së Kongregacionit Hebraik të Heaton Park, rreth orës 09:31.
Autori i dyshuar dyshohet se ka përplasur disa qytetarë me automjetin e tij dhe më pas ka qëlluar me thikë ndaj tyre. Tre persona ndodhen në gjendje kritike për jetën, ndërsa dy të tjerë kanë ndërruar jetë si pasojë e plagëve të marra. Autori u neutralizua dhe më pas u ekzekutua nga forcat e rendit në vendngjarje.
Sipas një deklarate zyrtare të policisë lokale:
“U mor një telefonatë rreth orës 09:31 nga një qytetar, i cili raportoi se një automjet ishte drejtuar me shpejtësi drejt qytetarëve në afërsi të sinagogës, ndërkohë që një person tjetër u pa i plagosur me thikë.”
Autoritetet britanike kanë nisur menjëherë hetimet për të zbuluar motivet e ngjarjes, ndërsa zona mbetet e rrethuar për arsye sigurie. Nuk ka ende informacion nëse sulmi lidhet me ndonjë akt të qëllimshëm apo përplasje të izoluara, por pista terroriste nuk përjashtohet.
Ngjarja ka shkaktuar shqetësim të gjerë në opinionin publik dhe reagime të menjëhershme nga zyrtarët lokalë dhe kombëtarë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd