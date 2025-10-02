Vendime të reja të qeverisë: kompensim për pronarët, krijohet operator i ri transporti dhe ndryshime në qeveri

Tiranë, 2 tetor 2025- Këshilli i Ministrave, në mbledhjen e djeshme, miratoi disa vendime të rëndësishme që prekin fusha kyçe si transporti publik, kompensimi i pronave, kontrolli i produkteve organike, si dhe ndryshime në përbërjen e institucioneve shtetërore.
1. Krijimi i shoqërisë aksionare “Mobal” sh.a. Qeveria vendosi të krijojë një shoqëri të re publike, me emrin “Mobal” sh.a., e cila do të ofrojë shërbim transporti rrugor për qytetarët, përfshirë edhe linjat drejt destinacioneve turistike. Kjo nismë synon të rrisë cilësinë e transportit publik në vend dhe të mbështesë zhvillimin e turizmit.
2. Kompensim financiar për pronarët e pasurive të prekura nga legalizimet U miratua kompensimi për pronarët e pronave të prekura nga ndërtimet e legalizuara, me një vlerë totale prej 1,122,355,400.75 lekësh. Kompensimi mbulon zona të ndryshme të vendit, përfshirë: Tiranën, Durrësin, Elbasanin, Shkodrën, Korçën, Fierin, Vlorën dhe të tjera, sipas ndarjes së drejtorive të ASHK-së.
3. Rregulla të reja për kontrollin e produkteve organike të importuara U miratuan procedurat për kontrollin dhe inspektimin e produkteve organike të importuara, në përputhje me ligjin “Për prodhimin organik, etiketimin e produkteve organike dhe kontrollin e tyre”.
4. Projektligj për huanë me BERZH për Korridorin Hekurudhor VIII U miratua projektligji për ratifikimin e marrëveshjes së huas me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), që do të financojë fazën e parë të projektit për seksionin Durrës–Rrogozhinë të Korridorit Hekurudhor VIII.
5. Emërime të reja në borde dhe institucione qeveritare Në përbërjen e Këshillit Drejtues të Fondit Shqiptar të Zhvillimit janë emëruar si përfaqësues të pushtetit qendror:
Blendi Gonxhja – ministër i Turizmit, Kulturës dhe Sportit
Andis Salla – ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Ervin Demo – ministër i Shtetit për Pushtetin Vendor
Ana Kapaj – zëvendësministre e Arsimit
Ndryshime në nivelet drejtuese të ministrive
Miriam Shyti emërohet zëvendësministre për Evropën dhe Punët e Jashtme
Endrit Yzeiraj largohet nga kjo detyrë dhe emërohet zëvendësministër i Financave
Erjona Bejleri largohet nga posti i zëvendësministres së Financave
Këto vendime vijnë në funksion të riorganizimit institucional dhe zhvillimit të mëtejshëm ekonomik e social të vendit.
Këto vendime vijnë në funksion të riorganizimit institucional dhe zhvillimit të mëtejshëm ekonomik e social të vendit.
