Aksident në aksin Bilisht–Kapshticë, humb jetën një 41-vjeçare

Devoll, 2 tetor 2025 — Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar paraditen e sotme, rreth orës 11:30, në aksin “Bilisht–Kapshticë”, ku janë përplasur dy automjete.
Sipas informacioneve paraprake, një automjet i drejtuar nga shtetasja A. Sh. është përplasur me një mjet tjetër që drejtohej nga shtetasi D. K. Si pasojë e përplasjes, ka ndërruar jetë pasagjerja në automjetin e parë, shtetasja Erjola Sinani, 41 vjeçe.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të plota të aksidentit. Deri më tani nuk ka të dhëna për gjendjen e drejtuesve të mjeteve apo të dëmtuar të tjerë.
Autoritetet pritet të japin informacion zyrtar mbi shkakun e ngjarjes pas përfundimit të hetimeve paraprake.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd