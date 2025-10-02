‘Dimër i parakohshëm’ edhe në Kosovë! Video

KOSOVA- Mesnatën e kaluar, reshjet e borës kanë mbuluar disa qytete të Kosovës, duke sjellë kështu ‘dimër të parakohshëm’. Temperaturat kanë pësuar rënie të ndjeshme, ndërsa bardhësia e bjeshkëve ka ofruar një peizazh të këndshëm për banorët dhe vizitorët.
Bjeshkët e Istogut tashmë janë zbardhur nga një shtresë e konsiderueshme bore. Bora e parë është regjistruar edhe në Deçan, ku pamjet nga lexuesit tregojnë reshje të dendura.
Sipas meteorologëve reshjet do të vazhdojnë edhe ditën e nesërme, me intensitet edhe më të lartë.
