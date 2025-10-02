Paraqitet në SPAK edhe ish-drejtori i Burgjeve

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 02-10-2025, 10:27
Ish-drejtori i Burgjeve,Agim Ismaili, është paraqitur në SPAK paraditen e sotme.
Agim Ismaili ka mbërritur në ambientet e Prokurorisë së Posaçme i vetëm.
Nuk dihet ende arsyeja pse është thirrur nga prokurorët e posaçëm.
