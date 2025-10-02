Operacioni në Durrës/ Arrestohet me urdhër të SPAK vëllai i deputetit të PS

Policia e Shtetit ka ushtruar kontrolle me vendim të GJKKO në qytetin e Durrësit, në disa banesa, mes të cilave edhe tek Aleksandër Laho, i njohur ndryshe si “Rrumi i Shijakut”.
Kontrollet janë urdhëruar nga Prokuroria e Posaçme, teksa paraprakisht nga informacionet mësohet se është arrestuar vëllai i Lahos.
Janë disa persona të arrestuar.
Mes te arrestuarve edhe Enea Kume, vëllai i deputetit te PS.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd