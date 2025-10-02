Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Operacioni në Durrës/ Arrestohet me urdhër të SPAK vëllai i deputetit të PS
Transmetuar më 02-10-2025, 10:17

Policia e Shtetit ka ushtruar kontrolle me vendim të GJKKO në qytetin e Durrësit, në disa banesa, mes të cilave edhe tek Aleksandër Laho, i njohur ndryshe si “Rrumi i Shijakut”.

Kontrollet janë urdhëruar nga Prokuroria e Posaçme, teksa paraprakisht nga informacionet mësohet se është arrestuar vëllai i Lahos.

Janë disa persona të arrestuar.

Mes te arrestuarve edhe Enea Kume, vëllai i deputetit te PS.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

