Devoll: katër persona të përfshirë në një konflikt fizik, dy arrestime

Devoll, 1 tetor 2025 —
Një konflikt fizik i ndodhur mesditën e djeshme në qytetin e Bilishtit ka përfunduar me një të plagosur, disa të arrestuar dhe procedime penale për katër shtetas të përfshirë në ngjarje. Policia e Devollit ka ndërhyrë menjëherë pas njoftimit për të parandaluar përshkallëzimin e dhunës dhe ka bërë të mundur ndalimin e të dyshuarve.
Sipas hetimeve paraprake, rreth orës 11:00 të paradites së djeshme, 39-vjeçari G. M., banues në Bilisht, është konfliktuar për motive të dobëta me shtetasit T. Ç., 38 vjeç dhe M. B., 37 vjeç. Gjatë përplasjes, ai ka goditur me thikë në këmbë shtetasin T. Ç. dhe më pas është larguar me automjetin e tij.
Ngjarja nuk përfundoi aty. Pak minuta më vonë, 37-vjeçari Y. Xh., gjithashtu banues në Bilisht, ka marrë në automjet shtetasit T. Ç. dhe M. B., dhe së bashku kanë ndjekur automjetin e G. M. Në qendër të qytetit, dy të fundit kanë ushtruar dhunë fizike ndaj 39-vjeçarit dhe kanë dëmtuar automjetin e tij me sende të forta. Nga verifikimet, rezultoi se Y. Xh. drejtonte mjetin pa leje drejtimi.
Në përfundim të veprimeve hetimore, Policia arrestoi në flagrancë:
G. M., 39 vjeç, për veprat penale "Plagosja e lehtë me dashje", "Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve të ftohta", "Prishja e rendit dhe qetësisë publike" dhe "Shkatërrimi i pronës".
Y. Xh., 37 vjeç, për veprën penale "Drejtimi i automjetit në mënyrë të parregullt".
Gjithashtu, nisi procedimi penal në gjendje të lirë për shtetasit:
T. Ç., 38 vjeç, dhe
M. B., 37 vjeç, ky i fundit me precedent penal të mëparshëm, për veprat "Shkatërrimi i pronës" dhe "Dëmtime të tjera me dashje".
Gjatë kontrollit, Policia sekuestroi mjetin e dyshuar të përdorur në ngjarje, mjetin tjetër të dëmtuar dhe thikën që dyshohet se është përdorur për plagosjen.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë, për veprime të mëtejshme ligjore.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd