“Ai nuk ka falje” – mesazhi i nënës për të birin që po bën jehonë në gjithë Italinë
Transmetuar më 02-10-2025, 08:34

Itali, 2 tetor 2025

Vrasja e rëndë e 33-vjeçares Cinzia Pinna nga 41-vjeçari Emanuele Ragnedda ka shkaktuar tronditje të thellë në opinionin publik italian. Pas rrëfimit të autorit, vëmendjen e ka marrë nëna e tij, Nicolina Giagheddu, e cila me deklaratat e saj të ashpra ka befasuar mediat dhe komunitetin lokal.

E pranishme pasditen e së mërkurës pranë pronës familjare në Conca Entosa, ku hetuesit po zhvillonin një inspektim të ri, Giagheddu tha se nuk do ta falë kurrë të birin:

“Nuk e njihja Cinzian, por gjithsesi kërkoj ndjesë. Cinzia, më fal që nuk të shpëtova. Nëse ai e ka bërë këtë krim, ai meriton ferrin,” – u shpreh ajo mes emocionesh.

Në vijim, gruaja theksoi se nuk ka shkuar dhe nuk ka ndërmend ta vizitojë djalin e saj në burg, duke nënvizuar se përgjegjësia e tij është e papranueshme:

“Besova te projekti i djalit tim dhe ia lashë në dorë pronën, por bëra një gabim. Ai po jetonte tepër dhe unë e kisha paralajmëruar. Askush nuk më dëgjoi. Nëse ai e bëri atë që bëri, nuk ka falje. Ai e ktheu parajsën në ferr, dhe për këtë meriton ferrin.”

Deklaratat e Nicolina Giagheddut kanë ngjallur reagime të shumta në rrjete sociale dhe në mediat kombëtare, duke shtuar një dimension tjetër emocional në një ngjarje që vijon të mbetet në qendër të vëmendjes në Itali.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

