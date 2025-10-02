Këmbimi valutor sot

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 02-10-2025, 08:18
Sot, në tregun e këmbimit valutor, një dollar amerikan blihet me 82 lekë dhe shitet me 83 lekë
Euro blihet me 96.3 lekë dhe shitet me 97.1 lekë.
Franga zvicerane blihet me 102.5 lekë dhe shitet me 103.6 lekë.
Ndërsa paundi britanik blihet me 110.2 lekë dhe shitet me 111.5 lekë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd