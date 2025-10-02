3 shenjat që duhet të bëjnë kujdes sot, 2 tetor sipas Paolo Fox

Ashtu siç disa shenja përjetojnë një qiell më të ndritshëm, të tjera sot duhet të tregojnë më shumë kujdes. Yjet paralajmërojnë lodhje, tensione apo vonesa që mund të krijojnë vështirësi në dashuri, punë ose gjendje shpirtërore.
Këto nuk janë domosdoshmërisht ditë negative, por më shumë sinjale për të qenë të durueshëm dhe për të mos i shtyrë gjërat me ngut. Ja cilat janë tre shenjat më pak të favorshme të ditës, sipas horoskopit të Paolo Fox.
Luani duhet të ruajë energjitë dhe të shtyjë problemet e mëdha për ditë më të favorshme.
Akrepi përballet me kritika dhe tensione, por duhet të shmangë konfliktet.
Ujori rrezikon lodhje dhe apati, ndaj ka nevojë për kujdes dhe pushim.
Ja analiza ditore për këto tre shenja:
⚠️ Luani
Për Luanin kjo është një ditë e lodhshme, pasi hëna është në kundërshtim për 48 orë. Ky ndikim mund të sjellë tensione, lodhje fizike apo nevojën për të shtyrë disa çështje të rëndësishme deri të shtunën. Edhe pse je një shenjë që ngazëllehesh nga sfidat, sot është e lehtë të lodhesh më shpejt ose të hasësh pengesa të panevojshme. Yjet këshillojnë të mos forcosh shumë trupin dhe të ruash energjitë për ditët më të mira.
—
⚠️ Akrepi
Edhe për Akrepin, pavarësisht forcës së madhe që jep Marsi, dita nuk është nga më të lehtat. Hëna kundër krijon tensione dhe sjell kritika nga njerëz që ndoshta janë ziliqarë apo kundërshtarë. Mund të ndihesh sikur gjithmonë duhet të provosh vlerën tënde dhe kjo të lodh emocionalisht. Kujdes të mos mbetesh i ngërthyer në konflikte të vogla: sot është më mirë të shmangësh debatet e panevojshme dhe të ndjekësh rrugën tënde me qetësi.
—
⚠️ Ujori
Ujori është një nga shenjat më të ekspozuara ndaj turbullirave sot. Hëna në shenjë, e kombinuar me ndikimin disonant të Marsit, sjell komplikime që lidhen kryesisht me gjendjen fizike dhe shpirtërore. Mund të ndihesh i lodhur, i hutuar apo pa dëshirë për t’u marrë me disa detyra. Ky është një moment që sjell pak apati dhe konflikte të vogla nëse nuk kontrollohet. Megjithatë, duke qenë një shenjë e lidhur me novacionin, mund të përfitosh nga ky “kaos” për të nxjerrë ide të reja, por vetëm nëse shmang stresin e panevojshëm. /noa.al
