Izraeli pranon ndalimin e flotilës së anijeve me ndihma të Greta Thunberg që lundronin drejt Gazës, Hamasi: Agresion barbar
Transmetuar më 02-10-2025, 07:56

Aktivistja suedeze për klimën, Greta Thunberg, dhe disa nga shoqet e saj janë ndaluar nga forcat izraelite gjatë një operacioni në ujërat ndërkombëtare, ku disa nga anijet e flotiljes “Hamas-Sumud” u kapën dhe u shoqëruan drejt një porti izraelit.

Lajmi u konfirmua nga Ministria e Jashtme izraelite përmes një postimi në platformën X, ku gjithashtu u shpërnda një video që tregon momentin e arrestimit të Thunberg dhe aktivistëve të tjerë që ndodheshin në bord.

Zyrtarët izraelitë e kanë përshkruar operacionin si të suksesshëm dhe pa incidente të mëdha, duke theksuar se pasagjerët janë në gjendje të mirë shëndetësore.

Nga ana tjetër, Hamasi ka reaguar ashpër ndaj ndalimit, duke e cilësuar veprimin si “akt piraterie dhe terrorizmi kundër civilëve” dhe një “agresion barbar” që, sipas tyre, “do të rrisë zemërimin e popujve të botës”. Ata bënë thirrje për dënim ndërkombëtar, duke u shprehur se “të gjithë njerëzit e lirë të botës duhet të reagojnë kundër këtij veprimi”.

