Horoskopi i Paolo Fox për ditën e sotme, e enjte 2 tetor 2025

Lexo horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë të rezervojnë yjet: parashikimet astrologjike për sot, e enjte 2 tetor 2025, për çdo shenjë të zodiakut. Gjithçka mbi dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin.
Dashi
Më në fund hëna është e favorshme. Është e qartë që ky për ty është një periudhë e madhe angazhimi dhe dukshmërie, ndaj nuk do të kesh një çast pushim. Mund të ketë edhe kritika në lidhje me të kaluarën. Mendo për të lindurit në Dash që kanë mbyllur një situatë pune në gjashtë muajt e parë të vitit dhe tani duhet të tregojnë atyre që janë skeptikë se janë më të fortët. Ka shumë energji, ka një dëshirë të madhe për të dalë në pah. Ndjenjat janë shumë të rëndësishme në këtë moment.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Në këto ditë ndihesh i shtyrë të tregosh kush je. Do që t’u tregosh të tjerëve vlerën tënde, dhe kjo mund të të japë energji e motivim. Por ki kujdes të mos humbasësh atë që ndien brenda. Forca e vërtetë nuk është vetëm te të treguarit para të tjerëve, por edhe te pranimi i dobësive. Kujdesu për veten, që të ndihesh mirë edhe kur të tjerët të gjykojnë.
—
Demi
Në këtë moment po kalon një fazë rishikimi sa i përket llogarive dhe çështjeve që lidhen me projektet dhe programet. Megjithatë, ke aq shumë dëshirë për të dalë në pah sa është e vështirë të mbetesh pa një rezultat. Dita kalon mjaft mirë; mbrëmja, me hënën në disonancë, mund të sjellë një rënie fizike që duhet ta menaxhosh në kohë.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Do të ndërtosh diçka të qëndrueshme, por ndonjëherë shqetësohesh ndoshta tepër për sigurinë financiare dhe marrëdhëniet me të tjerët. Forca të shtyn përpara, por është e rëndësishme të dëgjosh trupin dhe mendjen. Kur duhet, merr një pushim pa u ndier fajtor. Duhet të kuptosh çfarë mund të ndryshosh dhe çfarë duhet thjesht ta pranosh.
—
Binjakët
Hëna është në aspekt të mirë për 48 orë. Venusi, e them paraprakisht, do të bëhet interesant nga data 13, prandaj ky qiell flet për ndjenja të rinovuara. Dje flisja për emocione të vështira, për kontraste që mund të lindin në disa çifte, dhe pas datës 13, pikërisht sepse në pjesën e dytë të muajit shumë situata do të zhbllokohen. Pra, nëse tani ndien pak shqetësim ose gjatë fundjavës së kaluar ka pasur probleme, kalo përtej tyre dhe angazhohu në plan krijues.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Je shumë i aftë në reflektim, por ndonjëherë mbetesh i bllokuar në mendime kur nuk gjen menjëherë të gjitha përgjigjet. Në këtë periudhë, mos u bëj tepër i ashpër me veten: pasiguria është normale. Përdor kreativitetin jo vetëm për t’u shpërqendruar, por për të parë gjërat ndryshe dhe për të hapur mundësi të reja.
—
Gaforrja
Ky qiell nuk është aspak i keq sepse nuk kemi më hënën në kundërshtim. Kujtoj që të shtunën dhe të dielën hëna do të jetë e favorshme, ndaj këto ditë, deri më 5 të muajit, do të jetë e mundur të arrihet një ekuilibër i mirë me veten. Do të jetë e mundur të përjetosh situata më intensive në dashuri dhe të harrosh disa kujtime të trishta, sidomos nëse pati një polemikë në fillim të kësaj jave.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Ke nevojë të ndihesh i sigurt në marrëdhëniet e tua dhe për këtë arsye i përjeton emocionet me intensitet të madh. Mos ki frikë të lëshosh të shkuarën: kujtimet ndonjëherë zënë shumë vend në mendje. Të mbetesh i bllokuar nga keqkuptimet e vjetra do të ishte një gabim sidomos në dashuri. Është koha për vendime të rëndësishme për beqarët, por edhe për ata që duan ta bëjnë një lidhje jozyrtare më të qëndrueshme.
—
Luani
Mos u ndal tani. E kuptoj që dita e sotme mund të jetë pak e lodhshme sepse kemi hënën kundër për 48 orë, por përgatitu të luftosh. Ka disa shenja që kur mendojnë për konkurrencë, ndihen të rrënuar; ti përkundrazi, kur mendon se do të përballesh me një sfidë, entuziazmohesh sepse e do ballafaqimin. Me këta planetë të favorshëm dhe me ata që do të vijnë në 2026, do të mbetesh një nga më të privilegjuarit. Pra, sot dhe nesër mos u lodh tepër; nëse ka ndonjë problem për t’u përballuar, shtyje për të shtunën. Periudhë interesante për ata që duan të fitojnë një sfidë.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Je konkurrues dhe të pëlqen gara, por ndonjëherë duhet të ndalosh e të njohësh kufijtë. Forca është edhe guxim e qartësi, por edhe humanizëm dhe urtësi. Prano që lodhja është pjesë e rrugës, jo një pengesë. Të mësosh të ndalesh në kohë do të të ndihmojë të mbash forcë të qëndrueshme dhe të vlerësosh fitoret. Së fundi, me Marsin në disonancë, e ke sforcuar trupin me turne stresues e situata të komplikuara… kujdes, qetësohu!
—
Virgjëresha
Të flasësh për dashurinë është më e thjeshtë, dhe do ta zgjeroja konceptin e dashurisë edhe te interesat. Të lindurit në Virgjëreshë, siç e kam shpjeguar shpesh, kanë një mendje të hapur dhe për këtë arsye shpesh ndjekin hobi dhe kanë shumë kureshtje që me kohën kthehen në pasione. Mundet që një nga këto interesa të veçanta tënde, që e di se është një “fiksim” i jot, të bëhet diçka më e madhe. Pra, është e mundur të transformosh një ide në diçka më të rëndësishme, dhe për këtë ke nevojë të hapësh mendjen. Yje interesante për dashurinë.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Je i hapur dhe kurioz, dhe kjo është një cilësi e madhe. Por nëse nuk u jep përparësi gjërave të rëndësishme, rrezikon të shpërndahesh. Tani është momenti të kuptosh cilat pasione të bëjnë vërtet të lumtur dhe t’i ndjekësh, pa frikë nga gabimet. Dashuria për të mësuar dhe përvoja të reja mund të të sjellin lumturi të thellë, nëse i jeton me sinqeritet. Venusi në shenjë premton emocione.
—
Peshorja
Me këto yje është e mundur të fitosh një sfidë të vogël. Sot kemi hënën e favorshme. Por kujto se Jupiteri kundër sjell gjithmonë debate, beteja për t’u përballur në punë. Dhe Jupiteri përfaqëson edhe ligjin, ndaj ata që duhet të diskutojnë për çështje kontratash, do të duhet të shprehin qartë kërkesat dhe mendimin e tyre. Është e rëndësishme të realizosh diçka konkrete. Dashuria po troket në derë; Venusi pas pak ditësh hyn në shenjë.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Vështirësitë që po përballesh provojnë dëshirën tënde për drejtësi. Mos ki frikë të flasësh hapur, edhe për tema të vështira: të shfaqësh ndjenjat dhe mendimet forcon marrëdhëniet dhe të ndihmon të arrish rezultate reale. Ndonjëherë hesht nga frika se prish gjërat… Por dëshira për harmoni dhe bukuri janë pjesë e jotja. Tani mund të krijosh marrëdhënie të vërteta dhe të kënaqshme. Venusi është gati të të mbështesë.
—
Akrepi
Qiell i bukur sepse lejon të fitosh sfida, por kujdes të mos ngarkosh ditët me tepër tension. Marsi është në shenjë dhe sjell forcë, por edhe stres. Sot dhe nesër, hëna kundër tregon se ka dikë kundër teje ose që sërish duhet të tregosh sa i zoti je, pavarësisht mendimit të njerëzve që ndoshta janë paksa ziliqarë. Si të të jepte ky moment një mundësi të madhe për të dalë në pah, por edhe disa bezdi më shumë… duhet të përballesh me njerëz të çuditshëm. Kritika? Nuk do t’i dëgjosh, por do ecësh përpara.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Po përjeton emocione të forta që, nëse i drejton si duhet, mund të bëhen forcë krijuese. Por mos u tërhiq nga konfliktet apo antipatitë: të jesh gjithmonë në luftë mund të të bëjë të harrosh kush je dhe çfarë do. Prano që jo të gjithë do të të kuptojnë apo të të duan, por mos lejo që kjo të ndikojë në vendimet kryesore.
—
Shigjetari
Hëna e bukur që hap një derë në jetën tënde. Fati duket se po të buzëqesh. Ky qiell bëhet edhe më intensiv pas 13 tetorit. Për këtë arsye u them atyre që kanë një histori në krizë ose një lidhje jo të plotë që të mos trazojnë shumë ujërat tani. Nëse problemi është i madh, mund të përballet, por nëse mund të shmanget konflikti deri në mes të tetorit, është më mirë. Gjithsesi, sot dhe nesër janë të favorizuara kontaktet dhe marrëdhëniet.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Në këtë periudhë entuziazmi yt rritet dhe të shtyn drejt mundësive të reja. Kur jeta të ofron diçka të papritur, je gati ta pranosh me gëzim si një adoleshent. Ndonjëherë gjëja më e rëndësishme është të hysh në lojë pa frikë. Pas datës 13, edhe historitë që kanë vuajtur do të mund të rimarrin veten.
—
Bricjapi
Nuk është e thënë që ky qiell të jetë i vështirë për punën, por sigurisht po propozon të bësh gjëra ndryshe nga e kaluara. Shumë varet nga aktiviteti yt. Nëse je i angazhuar në shumë fronte dhe të vjen vështirë të mbash ritmin, paguhesh pak ose nuk i konsideron disa bashkëpunëtorë të përshtatshëm, do të duhet së shpejti të shprehësh pakënaqësitë. Është normale të ndihesh i shqetësuar. Fokuso te dashuria që deri të dielën mund të japë përgjigje konkrete. Programe të reja janë në ardhje, ka frikë por edhe shpresë.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Disiplina jote në punë është forcë e madhe, por mund të bëhet kufi kur kokëfortësia del në plan të parë. Është e rëndësishme që dëshira për të përmirësuar të shoqërohet me aftësinë për të bërë edhe pauza reflektimi, pa qenë tepër i ashpër me veten. Aq më tepër që tani Venusi hap dyert për dashuri e miqësi. Me ekuilibër mes angazhimit dhe ndjeshmërisë, mund të rritesh si profesionalisht, ashtu edhe në marrëdhënie. Propozime për ndryshim deri në vjeshtë.
—
Ujori
Një fazë e turbullt vjen me hënën në shenjë, ndaj sot dhe nesër mund të lindin komplikime, sidomos fizike. Shumë prej jush ndihen pa motivim. Ujori është plot me vullnet të mirë dhe entuziazmohet shpejt, por Marsi në disonancë, sidomos kur ka situata të paqarta, sjell konflikte. Ky moment mund të krijojë edhe apati, një gjendje që buron nga situata psikologjike. Nëse sheh që gjërat nuk ecin dhe duhet të luftosh për çdo hap, është normale të ndihesh pa energji. Megjithatë, mendo për dashurinë, sepse nga data 13 Venusi do të jetë aktiv. Deri të dielën, ka risi për ata që hidhen në lojë në planin sentimental.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Nëse ndihesh emocionalisht i paqëndrueshëm, është normale: je ekspozuar ndaj shumë situatave. Pyet veten nëse je vërtet i lodhur nga një marrëdhënie apo punë, apo thjesht ke nevojë për një ndryshim. Ji i durueshëm me veten. Shiko çfarë mund të mësosh nga situatat e paqarta: shpesh nga kaosi lindin ide të reja dhe rilind diçka e bukur, sidomos në marrëdhënie. S’duhet harruar që të sundon Urani, planeti i kaosit.
—
Peshqit
Shkojmë drejt një fundjave interesante: të shtunën dhe të dielën hëna do të jetë në shenjë, në aspekt të shkëlqyer me Marsin dhe Jupiterin. Vazhdon të jetë një periudhë e jashtëzakonshme për ata që duan dukshmëri. Në dashuri vetëm disa çifte mund të ndiejnë probleme, por edhe ato do të tejkalohen në pjesën e dytë të tetorit. Nëse ka një mundësi për ta shfrytëzuar në punë, nëse po përgatit projekte të mëdha për vitin e ardhshëm, mos u ndal: do të ishte mëkat. Fundjavë në rritje. Rinis me emocione të mëdha dhe me më shumë siguri sesa vitin e kaluar.
Reflektim dhe thellim mbi qiellin e sotëm:
Po hyn në një fazë të re të jetës dhe ndien nevojën të tregosh kush je. Por ndjeshmëria jote e madhe mund të të bëjë ndonjëherë të ndihesh i pasigurt ose të kesh frikë se nuk kuptohesh nga të tjerët. Fatmirësisht ti jeton në një botë tënden: realiteti të angazhon, por ke edhe një “dalje sigurie” që e ndjek kur detyrimet janë të shumta; fantazia është valvula jote e shkarkimit. Nuk do të mungojë suksesi. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd