Anceloti zbardh listen e të grumbulluarëve tek Brazili, shihni surprizën!

BRAZIL – Trajneri i Brazilit, Carlo Ancelotti, ka shpallur listën e lojtarëve të grumbulluar për dy miqësoret që “Seleção” do të zhvillojë kundër Koresë së Jugut (10 tetor) dhe Japonisë (14 tetor).
Lajmi më i spikatur është rikthimi i Carlos Augustos, mbrojtës i Interit, i cili nuk ishte përfshirë në ndeshjet e muajit shtator. Krahas tij, Ancelotti ka ftuar edhe një tjetër futbollist të Serisë A, Wesley i Romës, i cili konfirmohet në listë pas paraqitjes së tij të mirë në grumbullimin e kaluar.
Ndër emrat e mëdhenj të pranishëm, spikasin portieri Ederson (pavarësisht transferimit te Fenerbahçe), mbrojtësi Militao i Real Madridit, Gabriel Magalhães i Arsenalit, Casemiro i Manchester United dhe mesfushori Lucas Paquetá, ish-lojtar i Milanit.
Në sulm nuk mungojnë ‘yjet’ Vinicius Jr. dhe Rodrygo të Real Madridit, si dhe talenti i ri i Chelsea-t, Estevão. Gjithashtu janë thirrur Matheus Cunha i Manchester United, Martinelli i Arsenalit dhe Richarlison i Tottenhamit. Lista e plotë e të grumbulluarve nga Ancelotti:
Portierë: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians). Mbrojtës: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Inter), Douglas Santos (Zenit), Militao (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (PSG), Vanderson (Monaco), Wesley (Roma). Mesfushorë: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle), Paquetá (West Ham). Sulmues: Estevão (Chelsea), Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Jr. (Real Madrid).
