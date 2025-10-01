PSG përmbys Barçën, barazim i Juves, fiton Arsenal e Dortmund. Të gjitha ndeshjet e Champions

Ndeshjet e Champions këtë të mërkurë rezervuan rezultate interesante.
PSG thyen me përmbysje Barcelonën me shifrat 1-2. Kampionët e Europës shënuan me Mayulu dhe Ramos, te katalanasit “tundi rrjetën” Ferran Torres.
Arsenal fiton 2-0 ndaj Olympiacos, ndërsa Dortmund kaloi 4-1 Bilbaon.
Në sfidat e tjera, Villareal-Juventus u mbyll 2-2, sakaq Monaco-City përfundoi 2-2.
Rezultatet pas 45 minutash:
Arsenal – Olympiacos 2 – 0
Barcelona – PSG 1 – 2
Leverkusen – PSV 1 – 1
Dortmund – Bilbao 4 – 1
Monaco – Manchester City 2 – 2
Napoli – Sporting 2 – 1
Villarreal – Juventus 2 – 2
