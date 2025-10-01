Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Newcastle fiton thellë në transfertë në Champions
Transmetuar më 01-10-2025, 21:41

U zhvilluan këtë të mërkurë pasdite dy ndeshje të xhiros së dytë të fazës së ligës në Champions.

Newcastle fiton pastër 0-4 në Belgjikë, ndaj Royale Union në Lotto Park (Anderlecht). “Qymyrxhinjtë” realizuan dy herë, me Woltemade dhe Gordon, në pjesën e parë.

Në pjesën e dytë, Gordon kompletoi dopietën, ndërsa pati kohë edhe për golin e Barnes.

Në sfidën tjetër, Qarabag mundi 2-0 danezët e Copenhagen, me golat e Zoubir dhe Addai.

