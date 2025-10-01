Newcastle fiton thellë në transfertë në Champions

U zhvilluan këtë të mërkurë pasdite dy ndeshje të xhiros së dytë të fazës së ligës në Champions.
Newcastle fiton pastër 0-4 në Belgjikë, ndaj Royale Union në Lotto Park (Anderlecht). “Qymyrxhinjtë” realizuan dy herë, me Woltemade dhe Gordon, në pjesën e parë.
Në pjesën e dytë, Gordon kompletoi dopietën, ndërsa pati kohë edhe për golin e Barnes.
Në sfidën tjetër, Qarabag mundi 2-0 danezët e Copenhagen, me golat e Zoubir dhe Addai.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd