Trump nxjerr urdhër ekzekutiv për Katarin: Kush i sulmon, ka punë me SHBA!

Washington- Emiri i Katarit, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, dhe Presidenti Trump largohen pas një ceremonie në Pallatin Mbretëror në Doha, më 14 maj 2025. Presidenti amerikan Donald Trump ka lëshuar një urdhër ekzekutiv në të cilin Shtetet e Bashkuara zotohen të garantojnë sigurinë e Katarit, duke përfshirë veprime ushtarake hakmarrëse, nëse vendi do të sulmohet përsëri, pas sulmeve ajrore të paprecedentë të Izraelit ndaj vendit muajin e kaluar që shkaktuan zemërim rajonal dhe global.
Në urdhrin e tij të fundit ekzekutiv, Trump thotë se SHBA-të dhe Katari janë "të lidhur nga bashkëpunimi i ngushtë, interesat e përbashkëta dhe marrëdhënia e ngushtë midis forcave të armatosura".
Presidenti amerikan shton se Katari është “një aleat i palëkundur në ndjekje të paqes, stabilitetit dhe prosperitetit” dhe kishte mbështetur Uashingtonin në ndërmjetësimin e konflikteve rajonale dhe globale.
“Në njohje të kësaj historie dhe në dritën e kërcënimeve të vazhdueshme ndaj Shtetit të Katarit të paraqitura nga agresioni i huaj, është politika e Shteteve të Bashkuara të garantojnë sigurinë dhe integritetin territorial të Shtetit të Katarit kundër sulmeve të jashtme”, thotë ai.
“Shtetet e Bashkuara do ta konsiderojnë çdo sulm të armatosur ndaj territorit, sovranitetit ose infrastrukturës kritike të shtetit të Katarit si një kërcënim për paqen dhe sigurinë e Shteteve të Bashkuara”, thuhet në urdhër.
Pas sulmeve izraelite në Doha më 9 shtator, Uashingtoni u përpoq të riparonte dëmin e shkaktuar në marrëdhëniet diplomatike me Katarin, duke treguar gjithashtu mbështetjen e tij të vazhdueshme të palëkundur për aleatin e tij Izraelin. Kombi i Gjirit i kishte quajtur veprimet e Izraelit “frikacake dhe të pabesë”.
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, zbarkoi në Katar më 16 shtator për bisedime, një javë pas sulmit dhe një ditë pasi udhëheqësit arabë dhe islamikë kishin shprehur solidaritet me Katarin gjatë një samiti emergjent në Doha.
