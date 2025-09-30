Fox: Shenjat më me fat dhe më pak me fat për ditën e parë të tetorit

Dita e parë e tetorit sjell kontraste të forta për shenjat e zodiakut. Disa do të përjetojnë mundësi të reja, forcë dhe vlerësim, duke u ndier më të sigurt dhe më të mbrojtur nga yjet.
Të tjerë, përkundrazi, do të përballen me pasiguri, pengesa dhe nevojën për më shumë durim në marrëdhënie dhe në vendimet profesionale.
Paolo Fox na kujton se çelësi i suksesit sot është të dish të kontrollosh emocionet dhe të përfitosh nga rastet kur ato shfaqen.
3 Shenjat më me fat të ditës (1 Tetor 2025)
1. Shigjetari
Kjo është një ditë ku ndihesh i mbushur me energji dhe dëshirë për të vepruar. Optimizmi yt është ngjitës dhe të hap dyer të reja si në jetën profesionale, ashtu edhe në atë personale. Në dashuri, marrëdhëniet janë të ngrohta dhe të qeta, duke sjellë harmoni në çift dhe shpresë për beqarët. Në punë, pritet një mundësi që nuk duhet humbur, pasi mund të ndryshojë në mënyrë pozitive rrugëtimin tënd.
2. Akrepi
Yjet të japin forcë dhe vendosmëri të madhe. Është koha të marrësh në dorë situata që kanë mbetur pezull prej kohësh. Në marrëdhënie, dita është e favorshme për të sqaruar mosmarrëveshje dhe për të ndërtuar më shumë besim me të tjerët. Për beqarët, mund të shfaqet një zhvillim i papritur që sjell emocione të forta. Në punë, intuita të udhëheq drejt vendimeve të rëndësishme, të cilat mund të hapin një kapitull të ri.
3. Gaforrja
Është një ditë ku komunikimi do të jetë arma jote më e fortë. Qartësia që të jep Merkuri të ndihmon të zgjidhësh keqkuptime dhe të afrosh njerëz që kanë qenë të distancuar. Në dashuri, është momenti i duhur për të shprehur hapur ndjenjat. Në punë, më në fund vlerësohesh për përpjekjet e tua dhe mund të marrësh një mirënjohje që ke pritur prej kohësh. Dita të jep më shumë siguri dhe hap rrugën për hapa të mëdhenj në të ardhmen.
—
3 Shenjat më pak me fat të ditës (1 Tetor 2025)
1. Dashi
Energjia që të jep Marsi është e fortë, por e vështirë për t’u kontrolluar. Kjo mund të të çojë drejt reagimeve të shpejta dhe konflikteve të panevojshme, sidomos në marrëdhënie. Në punë, është më mirë të ndalesh dhe të reflektosh përpara se të marrësh vendime të nxituara. Kujdesi dhe vetëkontrolli janë çelësi për të mos prishur ekuilibrat që ke ndërtuar.
2. Peshorja
Dita sjell një ngarkesë emocionale që mund të të bëjë të ndihesh i pasigurt dhe i brishtë. Hëna ndikon që të jesh më i ndjeshëm se zakonisht, gjë që mund të sjellë tensione të vogla si në dashuri, ashtu edhe në punë. Sfida të reja mund të duken më të rënda se ç’janë në të vërtetë. Duhet të mbash qetësinë dhe të mos e humbësh besimin tek aftësitë e tua.
3. Luani
Kjo ditë të vendos përballë disa pengesave që të lodhin dhe të testojnë durimin tënd. Dielli të shtyn të spikatesh, por vështirësitë të pengojnë të ndriçosh sa do të doje. Në dashuri, mund të përballesh me situata të paqarta që kërkojnë më shumë kohë për t’u zgjidhur. Në punë, duhet përqendrim dhe durim për të mos u tërhequr nga presioni. Vetëkontrolli është i domosdoshëm për të kaluar me sukses këtë ditë. /noa.al
