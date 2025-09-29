Shtëpia e Bardhë prezanton planin për paqe në Gaza

UASHINGTON, 29 shtator 2025 – Shtëpia e Bardhë njoftoi se Izraeli ka pranuar parimin që Gaza të mos pushtohet apo aneksohet, por të kthehet në një zonë të çradikalizuar dhe të lirë nga terrorizmi. Plani synon t’i japë fund luftës dhe të hapë rrugën për një të ardhme paqësore mes izraelitëve dhe palestinezëve.
Marrëveshja parashikon lirimin e pengjeve brenda 72 orëve nga pranimi publik i saj dhe më pas lirimin e 250 të dënuarve me burgim të përjetshëm si dhe 1,700 palestinezëve të ndaluar pas 7 tetorit 2023. SHBA do të ndërmjetësojë një dialog politik për bashkëjetesë dhe paqe të qëndrueshme, ndërsa nëse palët e miratojnë, lufta do të përfundojë menjëherë.
Detajet kryesore të planit përfshijnë:
Gaza si zonë pa terror – Gaza do të çradikalizohet dhe nuk do të përbëjë kërcënim për fqinjët.
Rindërtimi për popullin – do të ketë zhvillim ekonomik, investime dhe vende pune për të sjellë shpresë për të ardhmen.
Përfundimi i luftës – operacionet ushtarake do të ndalen menjëherë dhe forcat izraelite do të tërhiqen me faza.
Kthimi i pengjeve – të gjithë pengjet do të kthehen brenda 72 orëve nga pranimi i planit.
Shkëmbimi i të burgosurve – Izraeli do të lirojë 250 të dënuar me burgim të përjetshëm dhe 1,700 palestinezë të arrestuar pas 7 tetorit 2023.
Amnisti dhe çarmatimi – anëtarët e Hamasit që pranojnë paqen do të amnistohen, ndërsa strukturat ushtarake do të shkatërrohen.
Ndihma humanitare – do të dërgohet menjëherë ujë, energji, spitale dhe furnizime emergjente, të shpërndara nga agjenci ndërkombëtare.
Qeverisja e përkohshme – Gaza do të drejtohet nga një komitet teknokratësh palestinezë me mbështetje ndërkombëtare dhe nën mbikëqyrjen e një “Bordi të Paqes” të udhëhequr nga Donald Trump deri në reformat e Autoritetit Palestinez.
Forca Ndërkombëtare e Stabilizimit – do të vendoset për të siguruar kufijtë, për të mbështetur policinë palestineze dhe për të lehtësuar rindërtimin.
Dialog politik dhe ndërfetar – do të nisë një proces për tolerancë dhe besim mes palestinezëve dhe izraelitëve, duke përgatitur terrenin për perspektivën e një shteti palestinez.
Ky plan i propozuar nga SHBA shihet si një mundësi për t’i dhënë fund një prej konflikteve më të ashpra në Lindjen e Mesme dhe për të hapur rrugën drejt paqes afatgjatë.
