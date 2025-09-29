Detaje nga procesi ndaj Shkëlzenit, çfarë vendosi sot Gjykata e Posaçme

GJKKO dënon me 8 vite burg Shkëlzen Dacin, pjesë e grupit të strukturuar kriminal të goditur në 2021
Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) ka dënuar me 8 vite burg Shkëlzen Dacin, i akuzuar për trafikim të lëndëve narkotike në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal.
Vendimi i gjykatës
Trupi gjykues i përbërë nga gjyqtarët Alfred Konomi, Sokol Pasho dhe Migena Laska, fillimisht vendosi dënimin me 12 vite burgim në bashkim të veprave penale:
“Trafikim i lëndëve narkotike, në bashkëpunim në kuadër të grupit të strukturuar kriminal”;
“Grupi i strukturuar kriminal”.
Pasi gjykimi u zhvillua me procedurë të shkurtuar, dënimi iu ul me 1/3, duke përfunduar në 8 vite burgim. Daci do ta vuajë dënimin në një burg të sigurisë së lartë.
Grupi i goditur në 2021
Shkëlzen Daci ishte pjesë e grupit kriminal të shkatërruar nga autoritetet në korrik të vitit 2021. Grupi akuzohej për kultivim dhe trafikim të drogës drejt Italisë dhe vendeve të tjera të Europës.
Ky operacion i vitit 2021 u konsiderua një nga goditjet më të rëndësishme ndaj kultivimit dhe shpërndarjes së drogës në rajon, duke çuar në pranga disa persona dhe shkatërrimin e rrjetit kriminal ku bënte pjesë edhe Daci. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd