Del foto e autorit të dyshuar të vrasjes së biznesmenit italian
Transmetuar më 29-09-2025, 15:18

Në foto është Kamber Sulçe i dyshuar si vrasës i biznesmenit italuian Edoardo Sachi.

Policia thotë se ka prova dhe se ka zbardhur vrasjen e biznesmenit italian, Edoardo Sarchi, ngjarje e ndodhur dy ditë më parë në Tepelenë.

Konkretisht policia ka identifikuar dhe shpallur kërkim autorin e vrasjes së 44-vjeçarit, i cili është identifikuar me emrin Kamber Sulçaj. Sipas policisë, autori ka qëlluar me armë drejt biznesmenti italian dhe personave që e shoqëronin atë dhe automjeve të tyre pas një konflikti për motive të dobëta.

Gjithashtu blutë bëjnë me dije se janë sekuestruar edhe automjeti i viktimës dhe shoqëruesve të tij, si dhe dy armë gjahu. Po ashtu janë sekuestruar edhe mjeti dhe veshjet e përdorura gjatë krimit, si dhe 2 500 000 lekë (në valutat lekë dhe euro), 3 armë gjahu, municion për armë gjahu me saçme, municion për armë me vjaska, 450 fara të dyshuara Cannabisi dhe 2 kasaforta.

