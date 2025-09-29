Nga ‘G Class’ tek vila në Rolling Hills/ Si nisën hetimet që çuan në sekuestrimin e 3 milionë euro pasuri të noteres Sanja Telhallari

Hetimet për noteren Sanja Telhallari, e cila sot pa sekuestruar pasuri me vlerë rreth 3 milionë euro, kanë nisur pas një serie ngjarjesh që tërhoqën vëmendjen e hetuesve.
Sipas burimeve, gjithçka filloi kur në zonën e Astirit u tentua t’i vidhej mjeti i saj luksoz “G Class”. Policia nisi të verifikonte jo vetëm automjetin, por edhe asetet e tjera në pronësi të noteres, të cilat nuk përputheshin me të ardhurat e deklaruara.
Jetë luksoze dhe ngjarje të dyshimta
Telhallari njihet për një stil jete luksoz. Përveç tentativës për vjedhjen e mjetit, në korrik 2025 ajo dyshohet se ka qenë viktimë e një grabitjeje spektakolare në vilën e saj në Rolling Hills, me vlerë rreth 1.5 milionë euro.
Autorët, të cilët duket se kishin informacion të detajuar, morën sipas mediave:
mbi 500 mijë euro cash,
ora luksoze Rolex dhe Breitling,
çanta të shtrenjta,
bizhuteri dhe sende të tjera me vlerë qindra mijëra euro.
Sekuestrimi i pasurive
Pas këtyre ngjarjeve, Seksioni për Hetimin e Pastrimit të Parave pranë Policisë së Tiranës dhe Prokuroria nisën një hetim të zgjeruar mbi burimin e pasurive të saj.
Në kuadër të operacionit të koduar “Nënshkrimi”, Gjykata e Tiranës urdhëroi sekuestrimin e:
13 pasurive të paluajtshme,
5 llogarive bankare,
me një vlerë totale prej rreth 3 milionë euro.
Hetimet vijojnë për gjurmimin e pasurive të tjera dhe dokumentimin e burimit të të ardhurave të 35-vjeçares. /noa.al
