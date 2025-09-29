Incident në Këshillin Bashkiak të Vlorës, dy të rinj përplasen me këshilltarët – ndërhyn policia

Një incident ka ndodhur gjatë zhvillimit të një mbledhjeje jashtë radhe në Këshillin Bashkiak të Vlorës, të hënën, kur dy të rinj hynë në sallën ku po mbahej takimi dhe u përfshinë në një përplasje verbale me anëtarët e këshillit.
Sipas informacioneve, njëri prej tyre ka ndërhyrë gjatë seancës duke ofenduar dhe debatuar me disa prej këshilltarëve të pranishëm. Situata është tensionuar për pak minuta, derisa është njoftuar Policia e Shtetit.
Forcat e rendit mbërritën menjëherë në vendngjarje dhe bënë të mundur largimin e të rinjve nga ambientet e Këshillit, si dhe shoqërimin e tyre në komisariat për veprime të mëtejshme procedurale.
Ngjarja u filmua nga të pranishmit dhe pamjet janë bërë virale në rrjet, ndërsa nuk raportohen dëmtime fizike apo dëme materiale.
