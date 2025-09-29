Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Incident në Këshillin Bashkiak të Vlorës, dy të rinj përplasen me këshilltarët – ndërhyn policia
Transmetuar më 29-09-2025, 12:15

Një incident ka ndodhur gjatë zhvillimit të një mbledhjeje jashtë radhe në Këshillin Bashkiak të Vlorës, të hënën, kur dy të rinj hynë në sallën ku po mbahej takimi dhe u përfshinë në një përplasje verbale me anëtarët e këshillit.

Sipas informacioneve, njëri prej tyre ka ndërhyrë gjatë seancës duke ofenduar dhe debatuar me disa prej këshilltarëve të pranishëm. Situata është tensionuar për pak minuta, derisa është njoftuar Policia e Shtetit.

Forcat e rendit mbërritën menjëherë në vendngjarje dhe bënë të mundur largimin e të rinjve nga ambientet e Këshillit, si dhe shoqërimin e tyre në komisariat për veprime të mëtejshme procedurale.

Ngjarja u filmua nga të pranishmit dhe pamjet janë bërë virale në rrjet, ndërsa nuk raportohen dëmtime fizike apo dëme materiale.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...