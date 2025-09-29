Në makinë me vajzën e mitur drejt Kosovës, arrestohen dy të rinj në Morinë

Një tentativë për trafikim të një të miture është parandaluar në pikën kufitare të Morinës nga forcat e Policisë Kufitare, të cilat ndaluan një automjet në dalje të territorit shqiptar. Në mjet ndodhej një 14-vjeçare, bashkë me dy shtetas të rinj, të cilët u arrestuan.
Sipas burimeve zyrtare, mjeti drejtohej nga shtetasi E. G., 22 vjeç, i cili dyshohet se po tentonte të trafikonte vajzën drejt Kosovës. Bashkë me të në makinë ndodhej edhe pasagjeri A. K., 18 vjeç, i cili u vu në pranga për veprën penale të moskallëzimit të krimit.
Policia bën me dije se ndërhyrja u bë e mundur falë analizës së riskut dhe kontrolleve të shtuara në kuadër të luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe krimeve ndërkufitare.
Sipas hetimeve paraprake, rasti u identifikua gjithashtu pas një kallëzimi të bërë nga familjarët, të cilët kishin raportuar vajzën si të humbur.
Të dy të ndaluarit ndodhen në paraburgim dhe hetimet po vijojnë nën drejtimin e Prokurorisë së Kukësit, me qëllim zbardhjen e plotë të rrethanave dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në ngjarje.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd