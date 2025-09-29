Çfarë është ‘casus belli’ dhe pse Greqia kërkon që Turqia ta tërheqë?

Kryeministri i Greqisë, Kyriakos Mitsotakis, i ka bërë sërish thirrje Turqisë që të tërhiqet nga vendimi i vitit 1995 i parlamentit turk, i njohur si “casus belli” – një rezolutë që e konsideron si shkak për luftë çdo përpjekje të Greqisë për të zgjeruar ujërat territoriale në Egje përtej 6 miljeve detare.
“Pas tri dekadash, ka ardhur koha që ky kërcënim të tërhiqet. E ardhmja kërkon dialog dhe jo gjuhën e armëve,” shkroi Mitsotakis në rrjetet sociale, duke iu referuar edhe fjalimit të tij të mbajtur këtë javë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së.
Kryeministri grek nënvizoi se Greqia mbështet të drejtën ndërkombëtare dhe veçanërisht Konventën e OKB-së për të Drejtën e Detit, e cila u njeh shteteve sovrane të drejtën për të zgjeruar ujërat territoriale deri në 12 milje detare – një praktikë që vetë Turqia e ka ndjekur në Detin e Zi dhe Mesdheun Lindor.
Duke folur përpara liderëve botërorë në Nju Jork, Mitsotakis theksoi se Greqia është një “shtyllë stabiliteti” në rajon dhe një partner i besueshëm për Evropën dhe aleatët e saj.
“Po formohet një rend i ri botëror, me multilateralizmin nën presion. Përballemi me sfida të reja si ndryshimet klimatike, migracioni dhe inteligjenca artificiale. Bota po ndryshon dhe Greqia mbetet një shtyllë stabiliteti. Ne duam dialog dhe bashkëjetesë paqësore me fqinjët, por nuk jemi naivë. Jemi plotësisht të vetëdijshëm për kërcënimet dhe pasigurinë në rajonin tonë,” deklaroi ai.
Ai theksoi gjithashtu se vendi i tij shpenzon mbi 3% të Prodhimit të Brendshëm Bruto për mbrojtjen, për shkak të sfidave të sigurisë, sidomos në raport me marrëdhëniet e tensionuara me Turqinë.
