Barcelona fiton dhe ngjitet në krye të renditjes duke parakaluar Real Madridin

SPANJE – Në ndeshjen e 7-të të La Ligës, Barcelona siguroi vendin e parë në renditje. Skuadra e Flick mundi Real Sociedadin 2-1 dhe, falë humbjes së rëndë të Real Madridit në derbi kundër Atlético Madridit, i kaloi ata në krye të tabelës.
Barcelona priti Real Sociedadin me një shans për të përfituar nga humbja e Real Madridit në derbi dhe për t’u ngjitur në krye të tabelës. Flick është pa të dëmtuarin Raphinha, por Yamal, i cili fillimisht ishte në stol, është rikthyer.
Treshja sulmuese titullare në Montjuïc tani përbëhet nga Bardghji, Lewandowski dhe Rashford, ndërsa Szczesny bën paraqitjen e tij të parë të sezonit në portë. Kolegu i tij Remiro, megjithatë, është i pari që meriton duartrokitje, duke pritur një goditje nga këndi të Rashford në minutën e dhjetë.
Real Sociedad më pas kaloi në epërsi 1-0 në minutën e 31-të me anë të Odriozolas, pas një mbrojtjeje të ngadaltë të Barças. Sociedad më pas pati një shans të dyfishtë për të barazuar në minutën e 40-të, por Remiro dhe Zubeldia ia mohuan.
Megjithatë, asnjëri prej tyre nuk mundi të bënte asgjë në minutën e 44-të, kur goditja ajrore me kokë e Koundé nga këndi e Rashford barazoi rezultatin në 1-1.
Flick futi në lojë Yamalin në minutën e 59-të, dhe një minutë më vonë, fenomeni spanjol dribloi në të djathtë dhe i dha Lewandowskit golin 2-1: goli i katërt i polakut këtë sezon, i cili vrapoi menjëherë për të përqafuar shokun e tij të ri të skuadrës.
Yamali më pas e anuloi golin e tij që do t’i kishte lejuar Barcelonës ta bënte rezultatin e tretë për pozicion jashtë loje në minutën e 74-të, ndërsa Kubo dhe Lewandowski goditën të dy traversën brenda pak sekondash në minutën e 84-të, në skajet e kundërta të fushës.
Barcelona më pas u kënaq me një fitore 2-1 dhe e kaloi Real Madridin në krye të La Ligës me 19 pikë, një pikë përpara Real Sociedadit.
