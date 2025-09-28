Përballje të forta në javën e 6-të të Superiores. Nis me derbin Partizani-Tirana dhe vazhdon me Vllaznia- AF Elbasani

Java e gjashtë e Superiores do të nisë me derbin Partizani-Tirana, i cili është planifikuar të zhvillohet të premten e 3 tetorit në “Air Albania”, prej orës 19:00, ndërkohë që ditën e shtunë, po me drita do të luhen dy përballje të tjera interesante.
Në Shkodër, Vllaznia do të presë Elbasanin, ndërsa në “Elbasan Arena”, Dinamo e Ilir Dajës do të masë forcën me Flamurtarin. Java e gjashtë mbylle me dy duelet, Vora-Egnatia, që do të luhet në Laç prej orës 14:00 dhe Teuta-Bylis që starton në orën 17:00 në “Niko Dovana”.
AXHENDA E PLOTË:
E PREMTE
PARTIZANI-TIRANA ORA 19:00 (AIR ALBANIA)
E SHTUNË
VLLAZNIA-AF ELBASANI ORA 19:00 (LORO BORIÇI)
DINAMO-FLAMURTARI ORA 19:00 (ELBASAN ARENA)
E DIEL
VORA-EGNATIA ORA 14:00 (STADIUMI I LAÇIT)
TEUTA-BYLIS ORA 17:00 (NIKO DOVANA)
