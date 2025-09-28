Zgjedhjet në Moldavi, partia pro-evropiane kryeson me 42%

Partia pro-evropiane në pushtet në Moldavi po kryeson në zgjedhjet parlamentare që do të vendosin të ardhmen e vendit, duke regjistruar një përqindje prej 42% dhe me 28% të votave të numëruara.
Sipas të dhënave të para të publikuara të dielën në mbrëmje nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Blloku Patriotik pro-rus vjen pas me 31.5%.
Vlen të përmendet se, deri në orën 21:00, në qendrat e votimit kishin dalë 1,596,530 votues, që korrespondon me afërsisht 52% të të gjithë votuesve të regjistruar. Prandaj, zgjedhjet konsiderohen të vlefshme dhe numërimi i votave ka filluar.
