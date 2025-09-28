Kontraste të forta, ja si renditen të 12 shenjat për javën e re sipas Paolo Fox (29 shtator – 5 tetor 2025)

Lexoni më poshtë të plotë renditjen e 12 shenjave kurse tani një sintezë për javën e re nga Paolo Fox
Java 29 shtator – 5 tetor 2025
Ditët më të mira dhe më sfiduese për shenjat
E hënë, 29 shtator
🔹 Fillimi i javës është energjik për Dashin, Luanin dhe Shigjetarin që ndihen të mbështetur nga yjet.
🔹 Demi, Bricjapi dhe Gaforrja duhet të tregojnë kujdes: ngadalësi, përgjegjësi dhe vonesa ju rëndojnë.
👉 Një ditë me kontraste, ku guximi shpërblehet, por nxitimi sjell lodhje.
E martë, 30 shtator
🔹 Binjakët, Peshorja dhe Ujori kanë ditën më të favorshme për komunikim, ide dhe marrëdhënie.
🔹 Akrepi dhe Peshqit duhet të ruajnë qetësinë: tensione emocionale dhe iluzione mund t’i turbullojnë gjërat.
👉 Një ditë ideale për dialog, marrëveshje dhe projekte të reja.
E mërkurë, 1 tetor
🔹 Luani, Shigjetari dhe Dashi ndihen në rritje: pasioni dhe optimizmi japin rezultate.
🔹 Virgjëresha dhe Demi duhet të kenë durim me pengesat praktike.
👉 Një ditë e fortë për ata që marrin përgjegjësi dhe guxojnë, por sfiduese për ata që kërkojnë stabilitet absolut.
E enjte, 2 tetor
🔹 Akrepi gjen forcë për të sqaruar marrëdhënie, ndërsa Peshorja dhe Ujori përfitojnë nga Venusi dhe nga idetë kreative.
🔹 Gaforrja dhe Peshqit rrezikojnë ndjenja të paqarta dhe pasiguri.
👉 Një ditë për të folur hapur, por pa u lënduar nga fjalët.
E premte, 3 tetor
🔹 Shigjetari, Luani dhe Binjakët janë protagonistë: lajme të mira në dashuri dhe punë.
🔹 Bricjapi duhet të shmangë lodhjen e tepërt, ndërsa Virgjëresha tensionet me të tjerët.
👉 Një ditë dinamike ku idetë e reja dhe guximi shpërblehen.
E shtunë, 4 tetor
🔹 Dashuria favorizon Peshoren, Ujorin dhe Luanin: marrëdhënie që forcohen dhe takime pasionante për beqarët.
🔹 Gaforrja dhe Peshqit ndihen më të ndjeshëm dhe kanë nevojë për qetësi.
👉 Një ditë për afërsi, ndjenja dhe marrëdhënie të sinqerta.
E diel, 5 tetor
🔹 Shigjetari mbyll javën me fitore dhe optimizëm. Luani dhe Dashi gjithashtu ndihen të plotësuar.
🔹 Akrepi përjeton emocione të forta, ndërsa Bricjapi kërkon të rimarrë qetësi.
👉 Një ditë që i mbyll kontrastet e javës me energji të mirë për ata që e jetojnë me guxim.
—
✨ Përmbledhje javore:
Më të mbrojturit: Shigjetari, Luani, Ujori.
Të qëndrueshmit: Binjakët, Peshorja, Dashi.
Më sfiduarit: Gaforrja, Peshqit, Bricjapi.
Klasifikimi javor i shenjave sipas Paolo Fox, Periudha: 29 shtator – 5 tetor 2025
Kjo javë sjell kontraste të forta: disa shenja marrin mbështetje të plotë nga yjet dhe përjetojnë rritje në dashuri dhe punë, të tjera përballen me vonesa, tensione dhe nevojën për të gjetur qetësi të brendshme. Paolo Fox na kujton se çdo javë është një udhëtim ku duhen shfrytëzuar mundësitë dhe mësuar leksionet e fshehura pas sfidave.
🥇 1. Shigjetari
Yjet janë në anën tuaj. Energjia, pasioni dhe optimizmi ju bëjnë protagonistë në çdo fushë. Në dashuri beqarët rrezikojnë një dashuri me shikim të parë, ndërsa çiftet rizbulojnë entuziazmin. Në punë vijnë mundësi për rritje dhe suksese. Shëndeti është i fortë, vetëm kujdes të ruani ekuilibrin mes trupit dhe mendjes. Një javë e artë për ju.
🥈 2. Luani
Një javë që shkëlqen si dielli. Në dashuri jeni magnetikë dhe të dëshiruar, në punë forca dhe karizma ju sjellin vlerësim. Kujdes të mos ktheheni autoritarë, sepse sukseset janë më të bukura kur ndahen. Shëndeti është i mirë, vetëm pushoni mjaftueshëm. Një nga javët më pozitive të vjeshtës.
🥉 3. Ujori
Krijimtaria dhe idetë origjinale ju vendosin përpara. Në dashuri tërhiqni me lirinë dhe natyrshmërinë tuaj. Në punë projektet novatore gjejnë hapësirë, edhe pse jo të gjithë janë gati t’i kuptojnë. Shëndeti është i qëndrueshëm, me kusht që të mos teproni. Një javë e gëzueshme, e mbushur me aventura dhe takime të veçanta.
4. Peshorja
Venusi ju dhuron harmoni. Dashuria ndizet sërish, çiftet bëhen më të bashkuara dhe beqarët gjejnë emocione të forta. Në punë diplomacia ju ndihmon të kaloni vështirësi. Kujdes me ushqimin, shmangni tepricat. Një javë e ndritshme dhe pozitive që rikthen buzëqeshjen.
5. Dashi
Energjia dhe vitaliteti janë në kulm. Në dashuri lind një pasion i ri, ndërsa në punë një sfidë kthehet në fitore. Kujdes të mos e digjni veten nga teprica e entuziazmit: pushimi është i nevojshëm. Një javë që ju mbush me guxim dhe arritje.
6. Binjakët
Fjala juaj është arma më e fortë. Në dashuri fitoni me sharm, në punë projektet marrin hov. Kujdes vetëm nga shpërndarja e energjisë në shumë drejtime. Shëndeti është i mirë, por mbrojeni sistemin nervor nga lodhja. Një javë që ju vendos në qendër me lehtësinë tuaj karakteristike.
7. Demi
Nevoja për siguri është kryefjala. Në dashuri duhet të jepni përgjigje të qarta, ndërsa në punë gjërat ecin ngadalë. Shëndeti kërkon kujdes për stomakun dhe nervat. Një javë për reflektim dhe konsolidim, jo për hapa të mëdhenj. Mund të mos ndriçoni, por forconi bazat.
8. Virgjëresha
Java kërkon përpikëri. Në dashuri kërkoni siguri, por rrezikoni të analizoni tepër. Në punë detyrat kërkojnë vëmendje të hollësishme, të cilën e keni me shumicë. Shëndeti është i qëndrueshëm, por lodhja e stinës mund të bëhet e pranishme. Një javë e dobishme për të vendosur rregull, por me nevojë për më shumë lehtësim.
9. Akrepi
Emocione të forta dhe tensione. Në dashuri bëheni xhelozë dhe dyshues, duke rrezikuar debate. Në punë intuita ju udhëheq, por pengesat ju ngadalësojnë. Shëndeti ndikohet nga tensioni i brendshëm. Një javë që sjell sqarime të dhimbshme, por të domosdoshme për të pastruar jetën tuaj.
10. Bricjapi
Një javë e qetë dhe introspektive. Në dashuri jeni më të mbyllur, në punë duhet të tregoni kujdes dhe të mos merrni rreziqe. Shëndeti kërkon mbrojtje, sidomos për kockat dhe nyjat. Një javë jo e ndritshme, por e vlefshme për të rregulluar gjërat dhe për të gjetur ekuilibrin e brendshëm.
11. Peshqit
Java është e mbushur me ndjenja të thella dhe shpesh të paqarta. Në dashuri jeni ëndërrimtarë, por rrezikoni iluzione. Në punë hasni vonesa dhe pasiguri. Shëndeti është delikat dhe kërkon qetësi. Një javë e paqëndrueshme, me momente melankolie, por edhe me ndriçime të brendshme.
12. Gaforrja
Java më e vështirë. Në dashuri ndjeni mungesë komunikimi ose largësi. Në punë pengesat dhe vonesat ju lodhin. Shëndeti lidhet me humorin dhe mund të jetë i paqëndrueshëm. E vetmja rrugë është durimi dhe besimi se fundjava sjell rigjallërim. Një periudhë e lodhshme, por që ju mëson të qëndroni të fortë. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
