Horoskopi javor i Paolo Fox për të 12 shenjat nga 29 shtatori deri më 5 tetor 2025

Të dashur miq të yjeve, jemi sërish bashkë për të zbuluar çfarë na sjell qielli për këtë javë.
Planetët tregojnë një periudhë me kontraste: disa shenja do të ndihen të mbrojtura dhe të ndritshme, të tjera duhet të ndalojnë hapin dhe të mësojnë durimin.
Le të shohim, shenjë pas shenje, parashikimet e javës që Paolo Fox solli sot përmes publikimit radiofonik.
♈ Dashi (21 mars – 20 prill)
Kjo javë ju sjell energji dhe gjallëri të madhe. Marsi ju bën luftarakë dhe të vendosur për të ndjekur ëndrrat tuaja. Në dashuri mund të lindë një pasion i papritur që trondit sigurinë e mëparshme. Në punë jeni të palëkundur dhe një sfidë mund të kthehet në fitore falë guximit tuaj. Kujdes me shëndetin: flaka që ju nxit mund t’ju lodhë shpejt. Duhet të pushoni më shumë dhe të dëgjoni trupin. Një javë pozitive, me zemrën që rreh fort.
—
♉ Demi (21 prill – 20 maj)
Java nis me nevojën për qetësi dhe siguri. Në dashuri dikush kërkon sqarim dhe nuk mund ta shtyni më gjatë. Në punë ecni ngadalë, sikur hapat të mos jenë të sigurt, por kjo gjendje është e përkohshme. Për shëndetin, kujdesuni sidomos për stomakun dhe nervat: mos grumbulloni tension. Kjo javë është më shumë për të menduar dhe për të vendosur rregull brenda vetes sesa për veprime të mëdha. Një periudhë për të forcuar atë që ka vërtet rëndësi.
—
♊ Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Kjo javë sjell freski dhe energji. Fjala juaj bëhet e saktë dhe e goditur: në dashuri fitoni me buzëqeshje dhe natyrshmëri. Në punë projektet marrin hov dhe një propozim i papritur hap horizonte të reja. Kujdes vetëm të mos shpërndaheni në shumë drejtime, pasi rrezikoni të lini diçka përgjysmë. Shëndeti është i mirë, por sistemi nervor ka nevojë për mbrojtje nga lodhja. Një javë që ju bën të shkëlqeni, të bindni dhe të habisni.
—
♋ Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Java nuk nis me lehtësinë që dëshironi. Në dashuri mund të ndjeni distancë apo mungesë komunikimi. Në punë ka vonesa dhe pengesa, sikur gjithçka të lëvizë shumë ngadalë. Shëndeti lidhet drejtpërdrejt me humorin: mos u dorëzoni, sepse energjitë kthehen që në fundjavë. Kjo javë ju mëson të jeni të durueshëm. Jo çdo gjë zgjidhet menjëherë, por yjet tregojnë se përpara është një periudhë më e mirë. Mund të jetë një javë e lodhshme, por do t’ju japë mësime të vlefshme shpirtërore.
—
♌ Luani (23 korrik – 22 gusht)
Një javë e ndritshme ju pret. Në dashuri, yjet ju bëjnë të parezistueshëm: çiftet forcohen përmes dialogut, ndërsa beqarët kanë mundësi për takime të zjarrta. Në punë ndiheni liderë, me ide që tërheqin vëmendje dhe miratim. Kujdes të mos bëheni tepër autoritarë: suksesi është më i bukur kur ndahet. Shëndeti është i mirë, por pushimi është i domosdoshëm. Një nga javët më të bukura të vjeshtës për ju, e ndritshme si dielli që ju përfaqëson.
—
♍ Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)
Java ju kërkon rregull dhe qartësi. Në dashuri dëshironi siguri, por dikush pranë jush duket i paqëndrueshëm. Mos e teproni me analizat: lini gjërat të rrjedhin. Në punë ju vjen një detyrë që kërkon përpikëri, dhe serioziteti juaj është garanci suksesi. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mos nënvlerësoni lodhjen dhe shqetësimet e stinës. Kjo javë ju mëson të shikoni përtej detajeve, pa rënë në kurthin e kontrollit të tepërt. Një periudhë e mirë për të rregulluar llogaritë, por edhe për të sjellë më shumë lehtësi në jetën tuaj.
—
♎ Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Java nis me ndikimin e favorshëm të Venusit që ju buzëqesh. Në dashuri rikuperoni afërsinë dhe pasionin: çiftet bëhen më të bashkuar, ndërsa beqarët tërhiqen nga njohje të reja që premtojnë emocione të forta. Në punë, ekuilibri dhe diplomacia ju ndihmojnë të kaloni mosmarrëveshjet. Shëndeti është i mbështetur nga yjet, por shmangni tepricat ushqimore. Një javë pozitive dhe e ndritshme, e cila ju rikujton kënaqësinë e gjërave të vogla dhe rëndësinë e lidhjeve të sinqerta.
—
♏ Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)
Kjo javë sjell turbullira emocionale. Në dashuri bëheni xhelozë, dyshues dhe rrezikoni konflikte pa arsye të forta. Në punë, intuita është aleati juaj, por vonesat dhe të papriturat pengojnë planet. Shëndeti ndikohet nga tensioni i brendshëm: keni nevojë për qetësi dhe meditim. Një javë e ndërlikuar, por e dobishme për të kuptuar çfarë dëshironi me të vërtetë. Nga vështirësitë lind një vetëdije e re. Mund të ketë sqarime të dhimbshme, por do t’ju ndihmojnë të pastroni marrëdhëniet dhe mendimet tuaja.
—
♐ Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)
Java ju dhuron energji dhe optimizëm. Në dashuri jeni të zjarrtë, të gatshëm për aventura dhe përvoja të reja. Çiftet gjejnë entuziazmin e humbur, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një dashuri të menjëhershme. Në punë vijnë konfirmime dhe mundësi për rritje, me një erë të favorshme që ju shtyn përpara. Shëndeti është i mirë, mjafton të ruani ekuilibrin mes trupit dhe mendjes. Një javë pozitive dhe me fat, që ju hap rrugë të reja dhe sjell gëzime të papritura.
—
♑ Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)
Java ju shtyn drejt reflektimit dhe mbylljes në vetvete. Në dashuri mund të ndiheni më të ftohtë dhe të dyshimtë, por një gjest i thjeshtë mund t’ju zbusë. Në punë duhet të tregoni kujdes: nuk është momenti për rreziqe, më mirë të forconi atë që tashmë keni ndërtuar. Shëndeti ka nevojë për kujdes, sidomos kockat dhe nyjat. Yjet ju këshillojnë të ngadalësoni ritmin, sepse vrapi nuk sjell gjithmonë fitore. Një javë që shërben për të vendosur rregull dhe për t’u përgatitur për sfida të ardhshme.
—
♒ Ujori (21 janar – 19 shkurt)
Kjo javë ju sjell krijimtari dhe origjinalitet. Në dashuri jeni magjepsës dhe surprizues: çiftet gjejnë lehtësinë e munguar, ndërsa beqarët tërheqin me shpirtin e lirë. Në punë keni ide të reja dhe interesante, por jo të gjithë janë gati t’i pranojnë: mbajeni besimin dhe vazhdoni. Shëndeti është i mirë, vetëm mos e teproni me tejkalime të panevojshme. Një javë e favorshme, që ju bën ndër shenjat më me fat, me takime të veçanta dhe përvoja të reja.
—
♓ Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Java ju zhyt në një det emocionesh. Në dashuri jeni të ndjeshëm dhe ëndërrimtarë, por rrezikoni të krijoni iluzione. Në punë hasni vonesa dhe paqartësi që ju sjellin ankth. Shëndeti është delikat: kujdesuni për gjumin dhe gjeni hapësira qetësie. Një javë jo e lehtë, por me mësime të rëndësishme: të dalloni mes ëndrrës dhe realitetit. Do të ketë momente melankolie, por edhe ndriçime të brendshme. Yjet ju ftojnë të gjeni ekuilibrin mes fantazisë dhe tokës. /noa.al
