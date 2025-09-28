Horoskopi i Brankos për të hënën, 29 shtator 2025

Java nis me një qiell që premton energji të freskëta për disa dhe më shumë kujdes për të tjerë.
Branko na udhëzon se si yjet ndikojnë në dashuri, punë dhe shëndet në këtë ditë të parë të javës.
Disa shenja do të ndihen të mbështetura nga pasioni dhe guximi, ndërsa të tjerët do të kenë nevojë të tregojnë durim dhe qetësi për të shmangur tensionet.
♈ Dashi (21 mars – 20 prill)
Energjia është fjala kyçe e ditës. Hëna ju jep kurajo dhe dëshirë për të marrë iniciativa. Në punë, idetë tuaja do të kenë ndikim dhe do të dëgjohen. Në dashuri, karizma juaj ju bën të parezistueshëm, dhe një telefonatë e papritur mund të sjellë emocione të reja. Shëndeti përmirësohet me pak aktivitet fizik të lehtë.
—
♉ Demi (21 prill – 20 maj)
Stabiliteti është tema e ditës. Në punë, qasja e kujdesshme sjell rezultate të sigurta, ndërsa në dashuri marrëdhëniet e qëndrueshme forcohen edhe më shumë. Kujdes me shpenzimet e panevojshme: përqendrohuni në qetësinë dhe mirëqenien tuaj. Shëndeti është në rikuperim dhe yjet ju japin mbrojtje shtesë.
—
♊ Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Dita sjell gjallëri dhe dëshirë për komunikim. Mund të sqaroni një keqkuptim me dikë që ju është i afërt. Në punë shkëlqeni me ide kreative dhe me bindje në paraqitje. Në dashuri, gëzoni lehtësinë dhe afërsinë me partnerin ose shanset e reja për njohje. Kujdes vetëm me tepricat. Shëndeti është i mirë.
—
♋ Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Kjo e hënë kërkon durim. Në dashuri mos prisni shumë nga partneri, tregohuni më të qetë. Në punë siç citon noa.al, disa detyra do të marrin më shumë kohë nga sa kishit menduar. Familja ju jep siguri dhe ngrohtësi. Për shëndetin, kujdesuni për trupin me trajtime të buta ose pushim të mjaftueshëm.
—
♌ Luani (23 korrik – 22 gusht)
Karizma dhe forca juaj janë në kulm. Në dashuri jeni tërheqës dhe fitoni zemra me gjeste bujare. Në punë vijnë konfirmime të rëndësishme që ju japin siguri, por duhet të mbani nën kontroll krenarinë. Shëndeti është i qëndrueshëm, por dëgjoni trupin tuaj. Një ditë e mbushur me kënaqësi.
—
♍ Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)
Sot duhet kujdes dhe qetësi. Në punë, një koleg ose bashkëpunëtor mund t’ju vërë në provë. Në dashuri, shmangni kritikat e tepërta dhe tregohuni më pranues. Familja kërkon vëmendjen tuaj. Shëndeti përmirësohet nëse ndiqni një regjim ushqimor të rregullt dhe pushoni sa duhet.
—
♎ Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Marrëdhëniet shoqërore dhe bashkëpunimi janë të favorizuara. Në dashuri, gjeni sërish ekuilibrin dhe harmoninë. Në punë, aftësia juaj për të qenë diplomatë ju sjell vlerësim. Një njohje e re mund të hapë horizonte të papritura. Shëndeti është i mirë, veçanërisht nëse kultivoni aktivitet relaksues.
—
♏ Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)
Pasioni dhe vendosmëria janë në qendër të kësaj dite. Në dashuri përjetoni emocione të fuqishme dhe të thella. Në punë, sfidat nuk mungojnë, por ju i përballoni me guxim. Kujdes me shpenzimet impulsive. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mos nënvlerësoni nevojën për pushim.
—
♐ Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)
Entuziazmi dhe optimizmi ju udhëheqin. Në dashuri ju presin surpriza të këndshme, ndërsa në punë paraqiten mundësi të reja për rritje. Aktiviteti fizik siç citon noa.al është i rekomanduar, pasi ju jep forcë dhe gjallëri. Një ditë që ju shtyn të shikoni përpara dhe të hapni dyer të reja.
—
♑ Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)
Një ditë ndërtuese dhe serioze. Në punë vendosmëria shpërblehet, por është e rëndësishme të shmangni konfliktet e panevojshme. Në dashuri, çiftet kanë nevojë për më shumë dialog. Kujdesuni për shëndetin dhe merrni masa për të parandaluar shqetësime të vogla. Një ditë për të konsoliduar të ardhmen.
—
♒ Ujori (21 janar – 19 shkurt)
Dita sjell frymëzim dhe ide të mëdha. Mund të merrni lajme që hapin mundësi të reja. Në dashuri, komunikimi i sinqertë sjell mirëkuptim. Në punë, projektet novatore gjejnë hapësirë. Shëndeti është i mirë, por përfitoni nga momentet e qetësisë dhe meditimit për ekuilibër mendor.
—
♓ Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Emocionet janë të thella dhe shpirtërore. Në dashuri, çiftet gëzojnë harmoni pas një periudhe të vështirë, ndërsa beqarët mund të kenë një takim poetik dhe të veçantë. Në punë, nevojitet më shumë konkretizim, edhe pse idetë janë të mira. Shëndeti përmirësohet duke u kujdesur për trupin dhe mendjen. Një ditë që flet për ëndrra dhe ndjenja të sinqerta. /noa.al
