Nga 1 në 12, ja renditja e shenjave sipas Paolo Fox. E hënë, 29 shtator 2025

Kjo e hënë hap javën me një energji të fortë për disa shenja që ndihen gati të marrin në dorë iniciativën dhe të nisin projekte të reja.
Për disa të tjera, dita është më e qetë dhe e mbushur me reflektime të brendshme, ndërsa disa shenja duhet të tregojnë kujdes që të mos e lodhin veten emocionalisht apo fizikisht.
Paolo Fox i rendit shenjat sipas mbështetjes që marrin nga yjet, nga më e favorizuara tek ajo që duhet të lëvizë me më shumë maturi.
🥇 1. Luani ♌
Dita më e ndritshme. Karizma dhe forca janë në kulm. Në punë, vendosmëria hap bashkëpunime të reja. Në dashuri, beqarët ndiejnë pasion të papritur, çiftet forcojnë lidhjen. Shëndeti është i qëndrueshëm, vetëm pak kujdes me tepricat. Ditë që shpërblen guximin dhe vetëbesimin.
—
🥈 2. Shigjetari ♐
Entuziazëm dhe optimizëm që e ndriçojnë ditën. Në punë, krijimtaria sjell vlerësim. Në dashuri, beqarët përjetojnë takime të veçanta, çiftet gjejnë sërish lehtësi dhe afrim. Shëndeti është në rikuperim. Një ditë e pasur me mundësi dhe energji pozitive.
—
🥉 3. Dashi ♈
Energjia e re dhe Hëna e favorshme sjellin intuitë dhe vendime të guximshme. Në dashuri, një takim i rastësishëm ndez emocionet, ndërsa çiftet qartësojnë keqkuptime. Shëndeti përmirësohet ndjeshëm. Dita shpërblen ata që tregohen të sinqertë dhe ndjekin instinktin.
—
4. Demi ♉
Stabilitet dhe qartësi në marrëdhënie dhe në punë. Projektet e lëna pezull mund të marrin jetë. Beqarët mund të përjetojnë surpriza të këndshme. Shëndeti është në rikuperim, por kërkon ekuilibër. Ditë e mirë për të vënë rregull dhe për të fituar qetësi.
—
5. Peshorja ♎
Dëshira për harmoni është e fortë. Marrëdhëniet përmirësohen, beqarët takojnë njerëz interesantë. Në punë, vendimet e ekuilibruara japin fryt. Kujdes të mos e mbingarkoni trupin dhe mendjen. Ditë e mbushur me bukuri dhe momente të qeta.
—
6. Akrepi ♏
Transformim i brendshëm dhe dëshira të forta në dashuri. Beqarët kanë shanse për takime të rëndësishme, çiftet gjejnë më shumë afërsi. Në punë, hapen mundësi të reja që kërkojnë guxim. Shëndeti është në përmirësim, por humori mund të ndryshojë shpejt. Ditë që forcon intuitën dhe zgjon pasionin.
—
7. Binjakët ♊
Komunikimi dhe krijimtaria janë të forta. Në punë, mendja e mprehtë zgjidh probleme të vështira. Në dashuri, marrëdhëniet bëhen më të gjalla dhe beqarët kanë mundësi njohjesh. Shëndeti kërkon kujdes në ushqim dhe pushim. Ditë e mbushur me dinamizëm, por kërkon ekuilibër.
—
8. Ujori ♒
Ditë me risi dhe frymëzim. Në punë, idetë origjinale ju bëjnë të dalloheni. Në dashuri, çiftet ndiejnë më shumë afrim, beqarët takojnë njerëz interesantë. Shëndeti është i mirë, por mos e lini pas dore pushimin mendor. Ditë që sjell surpriza dhe hap mundësi të papritura.
—
9. Peshqit ♓
Sensibiliteti është i thellë dhe krijimtaria ju dallon. Në dashuri, çiftet përjetojnë intimitet të ëmbël, beqarët ndihen më të hapur për lidhje të reja. Në punë, frymëzimi është arma juaj kryesore. Shëndeti kërkon pushim dhe kujdes të trupit. Ditë e butë, poetike dhe reflektuese.
—
10. Virgjëresha ♍
Reflektimi dhe planifikimi janë në qendër. Në punë, hapat e sigurt japin stabilitet. Në dashuri, kërkohet balancë mes përgjegjësisë dhe ndjenjës. Beqarët duhet të lihen më të lirë. Shëndeti është mesatar, me nevojë për pushime të shkurtra. Ditë më shumë për organizim sesa për emocione të forta.
—
11. Bricjapi ♑
Përgjegjësitë dhe detyrat marrin peshë. Në punë, vlerësoheni për organizimin, por kujdes të mos e teproni me ngarkesën. Në dashuri, çiftet duhet të përballojnë sqarime, beqarët ndihen më të rezervuar. Shëndeti rikuperohet ngadalë. Ditë e vlefshme për seriozitet, por e lodhshme emocionalisht.
—
12. Gaforrja ♋
Introspektive dhe e brishtë. Në dashuri, ndjeshmëria ju bën të hapeni, por mund të ndiheni të pambrojtur. Në punë, është më mirë të mos nxitoni: vendimet e shpejta nuk ndihmojnë. Shëndeti kërkon relaks dhe kujdes ndaj lodhjes. Ditë që më shumë fton në qetësi sesa në veprim. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
