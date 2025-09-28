Trump: Bisedimet për Gazën në fazën përfundimtare, marrëveshja brenda dy ditësh

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, shprehu optimizmin e tij se bisedimet mbi planin e Uashingtonit për t’i dhënë fund luftës në Gaza janë “në fazat e tyre të fundit”.
Në të njëjtën kohë, duke folur për faqen e lajmeve Axios, Presidenti i SHBA-së Donald Trump shprehu shpresën se një marrëveshje mund të shpallet brenda dy ditëve të ardhshme, menjëherë pas takimit të tij me Kryeministrin Benjamin Netanyahu në Shtëpinë e Bardhë nesër.
“Të gjithë po punojnë së bashku për të arritur një marrëveshje, por ne duhet ta arrijmë atë,” tha Trump në një telefonatë me gazetarin e Axios, Barak Ravid, duke shtuar:
“Vendet arabe kanë qenë fantastike në bashkëpunimin për këtë dhe Hamasi është me ta”, tha presidenti amerikan, duke shtuar se Hamasi “ka respekt të madh për botën arabe”.
“Bota arabe dëshiron paqe, Izraeli dëshiron paqe dhe Bibi dëshiron paqe”, tha Trump, duke e quajtur Netanyahun me nofkën e tij.
Trump shtoi se plani i tij nuk synon vetëm t’i japë fund luftës në Gaza, por edhe një paqe më të gjerë rajonale në të ardhmen. “Nëse e arrijmë këtë, do të jetë një ditë e madhe për Izraelin dhe për Lindjen e Mesme”, theksoi ai.
“Do të jetë shansi i parë për paqe të vërtetë në Lindjen e Mesme. Por ne duhet ta bëjmë të ndodhë së pari.”
Për më tepër, Ravid, duke folur për kanalin izraelit Channel 12, shtoi se Trump shpreson të finalizojë një marrëveshje gjatë takimit të së hënës dhe ta shpallë atë po atë ditë ose të nesërmen.
