Solidaritet me grevistin e urisë Pano Ruçi që proteston për humbjen e djalit të tij në Tempi
Transmetuar më 28-09-2025, 20:10

Një tubim solidariteti për grevistin e urisë Pano Ruçi, babain e 22-vjeçarit Denis i cili u vra në aksidentin hekurudhor në Tempi, u zhvillohet në Sintagma të Greqisë.

Dhjetëra njerëz janë në vendngjarje, me tubimin që ishte parajmëruar në orën 18:30 për sot, të dielën. Babai i Denisit vazhdon grevën e urisë për të 14-ën ditë.

Tubime po zhvillohen edhe në qytete të tjera të Greqisë, si në Selanik, Patra, Larisa, Heraklion dhe Rethymno.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

