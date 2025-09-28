Solidaritet me grevistin e urisë Pano Ruçi që proteston për humbjen e djalit të tij në Tempi

Një tubim solidariteti për grevistin e urisë Pano Ruçi, babain e 22-vjeçarit Denis i cili u vra në aksidentin hekurudhor në Tempi, u zhvillohet në Sintagma të Greqisë.
Dhjetëra njerëz janë në vendngjarje, me tubimin që ishte parajmëruar në orën 18:30 për sot, të dielën. Babai i Denisit vazhdon grevën e urisë për të 14-ën ditë.
Tubime po zhvillohen edhe në qytete të tjera të Greqisë, si në Selanik, Patra, Larisa, Heraklion dhe Rethymno.
