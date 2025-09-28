Aksident në aksin Elbasan–Cërrik, policia: 5 persona të plagosur

Elbasan, 28 Shtator 2025 – Një aksident rrugor është regjistruar këtë pasdite në aksin “Elbasan–Cërrik”, në afërsi të fshatit Valas, ku janë përplasur dy automjete.
Sipas njoftimit paraprak të Policisë, automjeti i drejtuar nga shtetasi B. V., 71 vjeç, është përplasur me mjetin që drejtohej nga shtetasi M. C., 29 vjeç. Si pasojë e përplasjes janë lënduar të dy drejtuesit e mjeteve si dhe tre pasagjerë që ndodheshin në automjetin e dytë.
Të plagosurit janë transportuar menjëherë në Spitalin Rajonal të Elbasanit dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po vijon punën për përcaktimin e shkaqeve dhe rrethanave të aksidentit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd