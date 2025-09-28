Aksident në rrethrrotullimin e Cërrikut, disa persona të plagosur

Cërrik, 28 Shtator 2025 – Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar sot pasdite pranë rrethrrotullimit të Cërrikut, ku dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën në rrethana ende të paqarta.
Sipas informacioneve paraprake, dy persona ndodhen në gjendje të rëndë shëndetësore dhe janë transportuar me urgjencë drejt spitalit.
Elbasan/Informacion paraprak
Në aksin rrugor "Elbasan–Cërrik", në fshatin Valas, automjeti me drejtues shtetasin B. V., 71 vjeç, është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin M. C., 29 vjeç.
Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar të dy drejtuesit e automjeteve, si dhe tre pasagjerë në automjetin me drejtues shtetasin M. C. Të dëmtuarit po marrin ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal Elbasan dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Grupi hetimor po vijon veprimet për përcaktimin e rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.
