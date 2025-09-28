Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Qëlloi mbi besimtarët dhe i vuri flakën kishës në Michigan, vritet autori
Transmetuar më 28-09-2025, 18:28

Një zjarr i madh shpërtheu të dielën (28/9) në një kishë në Michigan të SHBA-së, pas një incidenti me të shtëna.

Informacioni flet për të lënduar, ndërsa autori i krimit, siç njoftuan autoritetet, është “neutralizuar”, i vrarë nga forcat e rendit. Sipas të njëjtave informacione, çatia e kishës është në rrezik shembjeje.

Ka raportime se sulmuesi qëlloi besimtarët dhe i vuri flakën kishës. Sipas mediave lokale, shumë njerëz janë qëlluar.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

