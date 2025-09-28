Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Furgoni përplas të riun shqiptar në Maltë
Transmetuar më 28-09-2025, 17:24

Një burrë shqiptar u plagos pasi u godit nga një furgon të dielën në mëngjes në Maltë, njoftoi policia.

Në një deklaratë, policia tha se aksidenti ndodhi rreth orës 10 të mëngjesit.

36-vjeçari shqiptar, i cili jeton në Marsascala, u godit nga një furgon Toyota Dyna që drejtohej nga një 59-vjeçar nga Marsa, tha policia.

Viktimës iu dha kujdes mjekësor në vendngjarje përpara se të dërgohej në Spitalin Mater Dei, ku u konstatua se vuante nga lëndime të rënda.

Hetimet e policisë janë duke vazhduar.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...