Furgoni përplas të riun shqiptar në Maltë

Një burrë shqiptar u plagos pasi u godit nga një furgon të dielën në mëngjes në Maltë, njoftoi policia.
Në një deklaratë, policia tha se aksidenti ndodhi rreth orës 10 të mëngjesit.
36-vjeçari shqiptar, i cili jeton në Marsascala, u godit nga një furgon Toyota Dyna që drejtohej nga një 59-vjeçar nga Marsa, tha policia.
Viktimës iu dha kujdes mjekësor në vendngjarje përpara se të dërgohej në Spitalin Mater Dei, ku u konstatua se vuante nga lëndime të rënda.
Hetimet e policisë janë duke vazhduar.
