Europa nuk gjen qetësi! Pak ditë para samitit të krerëve të BE, dronë mbi qiellin e Danimarkës

Më shumë dronë janë detektuar mbi objekte ushtarake daneze gjatë natës, tha Ushtria e Danimarkës të dielën.
Kjo është dita e dytë me radhë që Danimarka detekton dronë, teksa shteti në javët e fundit është përballur me disa incidente të tilla.
“Forcat e Armatosura mund të konfirmojnë se janë parë dronë mbi disa lokacione të ushtrisë gjatë natës. Kemi dislokuar disa kapacitete”, tha ushtria përmes një njoftimi.
Ushtria nuk ofroi detaje lidhur me incidentet apo për përgjigjen e saj.
Mediat daneze raportuan se asnjë aeroport nuk është mbyllur gjatë natës.
Shfaqja e dronëve në mbarë Danimarkën dhe Norvegjinë që nga 22 shtatori ka detyruar autoritetet të mbyllin disa aeroporte. Danimarka ka lënë të kuptohet se Rusia mund të jetë e përfshirë në këto incidente.
Një ditë më herët, Ushtria e Danimarkës tha se dronë të paidentifikuar u panë mbi “disa objekte ushtarake” mbrëmjen e së premtes dhe të shtunën, por nuk dha më shumë detaje për këto incidente.
Ndërkaq, Policia daneze konfirmoi se “një deri në dy dronë” u panë të premten mbrëma afër dhe mbi bazën ushtarake Karup – baza më e madhe e shtetit ku gjenden të gjithë helikopterët e ushtrisë dhe pajisje të tjera për vëzhgim.
NATO ka “rritur vigjilencën” në Baltik pas inkursioneve, njoftoi një zëdhënës i aleancës ushtarake perëndimore.
Kopenhaga është mikpritëse e samitit të Bashkimit Evropian, kur krerët e qeverive evropiane do të mblidhen javën e ardhshme./REL
