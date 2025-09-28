U kapën me kokainë me vlerë 500 mijë euro në parkingun e një supermarketi në Spanjë, arrestohen 3 shqiptarë

Një operacion i suksesshëm i policisë në Castelldefels, Spanjë ka çuar në sekuestrimin e një sasie të konsiderueshme droge me vlerë mbi 500 mijë euro.
Sipas raportimit të El Caso, ngjarja ndodhi më 22 shtator, kur agjentë civilë të Mossos d’Esquadra dhe të Policisë Lokale, që punojnë së bashku në njësinë e krimit urban, vunë re disa lëvizje të dyshimta në parkingun e një supermarketi në qendër të qytetit.
Oficerët, të cilët prej kohësh monitoronin grupin, panë disa persona që po afroheshin te një furgon, duke transferuar një valixhe nga një automjet tjetër. Para se të largoheshin, policia ndërhyri, duke i ndaluar dhe duke kontrolluar furgonin si dhe valixhen. Brenda saj u gjetën 16 kilogramë substancë që dyshohet të jetë kokainë, me një vlerë tregu që tejkalon gjysmë milioni euro.
Arrestimi dhe provat e sekuestruara
Gjatë operacionit, autoritetet sekuestruan gjithashtu mbi 7 mijë euro para të gatshme, si dhe një shumë të vogël në valutë të huaj, përfshirë rreth 200 euro në lekë shqiptarë.
Tre personat e përfshirë, të gjithë shtetas shqiptarë të moshës 20 deri në 46 vjeç, u arrestuan nën akuzën e trafikut të drogës.
Më 24 shtator, pas daljes përpara gjykatës së Gavà-s, ata u dërguan në burg.
Krimi i organizuar dhe shtrirja e tij
Sipas El Caso, fakti që personat e ndaluar ishin shqiptarë ka ngritur vëmendjen e ekspertëve.
Tradicionalisht, trafikantët shqiptarë lidhen me rrjete të mëdha të trafikut ndërkombëtar të kanabisit, por prej vitesh ka pasur paralajmërime se krimi i organizuar, vendas apo i importuar, po zgjeron aktivitetet drejt substancave më fitimprurëse dhe më të rrezikshme, si kokaina.
Operacioni i policisë konsiderohet një goditje e rëndësishme, pasi parandaloi futjen në treg të drogës me vlerë gjysmë milioni euro. Hetimet e mëtejshme do të kryhen nga Njësia e Hetimit e komisariatit të Gavà, për të zbuluar origjinën e lëndës narkotike, destinacionin e saj dhe rolin e tre të arrestuarve në këtë rrjet trafiku.
