Humbja me Al-Nassr, Laurent Blanc u shkarkua nga Al-Ittihad

ARABIA SAUDITE – Laurent Blanc nuk mundi t’i rezistonte humbjes 2-0 të ekipit të tij në ndeshjen e javës së katërt të Ligës Profesionale Saudite të së premtes kundër Al-Nassr të Cristiano Ronaldos.
Al-Ittihad njoftoi të shtunën se kishte ndërprerë kontratën e trajnerit 59-vjeçar francez dhe stafit të tij. “Bordi drejtues i klubit shpreh falënderimet dhe vlerësimin e tij të sinqertë për përpjekjet e bëra gjatë periudhës së kaluar dhe u uron atyre çdo sukses në bashkëpunimet e tyre të ardhshme”, thuhet në një deklaratë.
Ish-trajneri i ‘Les Bleus’ (2010-2012) kishte qenë trajner i Al-Ittihad që nga vera e vitit 2024. Kjo ishte përvoja e tij e parë që nga shkarkimi i tij nga Olympique Lyonnais në shtator 2023.
Vetëm një humbje…
Përpara të premtes, Al-Ittihad, kampionët e Arabisë Saudite të sezonit të kaluar, kishin bërë një nisje perfekte të sezonit: tre fitore në tre ndeshje. Skuadra e Laurent Blanc përfshinte Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho, Houssem Aouar, Danilo Pereira, Steven Bergwijn dhe Moussa Diaby.
Klubi saudit njoftoi emrat e një dysheje të përkohshme: Sauditi Hassan Khalifa (59), i cili ka qenë asistent i Laurent Blanc që nga korriku i vitit 2024, i ndihmuar nga Ivan Carrasco (37), i cili ka trajnuar ekipet e të rinjve te Valencia dhe Barça.
"Derisa klubi të arrijë një marrëveshje me një staf të ri trajnerësh që përputhet me ambiciet e klubit dhe përmbush objektivat e ekipit, si dhe aspiratat e mbështetësve të tij besnikë", përfundoi Al-Ittihad në deklaratën e saj.
