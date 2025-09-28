Moment kyç për vendin/ Drejt BE-së apo Rusisë? Moldavia hap qendrat e votimit për zgjedhjet legjislative

Qendrat e votimit janë hapur mëngjesin e së dielës në Moldavi për zgjedhjet legjislative që premtojnë të jenë një moment vendimtar për vendin, duke e çuar atë drejt Evropës ose Rusisë.
Qytetarët do të shkojnë në qendrat e votimit nga ora 06:00 e mëngjesit deri në orën 20:00 të mbrëmjes.
Sondazhet priten me padurim në ish-republikën sovjetike, e cila po luhatet midis integrimit perëndimor dhe një kthimi në Rusi.
Sondazhet tregojnë një garë të ngushtë: Partia pro-evropiane e Veprimit dhe Solidaritetit (PAS), e udhëhequr nga Presidentja Maia Sandu dhe Kryeministri Dorin Recean, dhe e udhëhequr nga Igor Grosu, kryeson me 24.9%, vetëm një grusht votash përpara Bllokut Patriotik pro-rus të udhëhequr nga ish-Presidenti Igor Dodo, me 24.7%.
