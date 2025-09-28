MotoGP/ Marquez shpallet kampion bote

JAPONI – Marc Marquez është kampion bote në MotoGP: falë vendit të tij të dytë në GP të Japonisë, piloti spanjol i Ducatit ka fituar titullin e tij të shtatë botëror në klasin premier, të nëntin në përgjithësi në Kampionatet Botërore të MotoGP.
Ai ka barazuar kështu Valentino Rossin dhe duke u bërë i pari në histori që arrin të fitojë kampionatin e pilotorëve më shumë se pesë vjet pas triumfit të tij të fundit, i cili daton që nga viti 2019.
Gara u dominua nga një Francesco Bagnaia i rigjeneruar, i cili, pavarësisht disa problemeve me motorin dhe tymit të vazhdueshëm nga shkarkimi, përfundoi dopietën pas fitores së tij në Sprint të shtunën, duke i dhënë fund një sezoni të tmerrshëm.
Vendi i tretë i shkoi Joan Mir në Honda, i cili u rikthye në podium katër vjet pas herës së tij të fundit.
Epilogu matematik i një sezoni ku ai dominoi pistën e asfaltit u mbyll në Motegi, një sezon në të cilin fitorja përfundimtare nuk ishte kurrë në dyshim: gjithmonë në podium në Sprinte përveç Misanos (14 fitore në 17 gara), vetëm dy përfundime të dobëta në GP (një dalje në pension në Austin dhe një vend i 12-të në Jerez), me 11 fitore në përgjithësi.
Shifrat marramendëse të Marc i lejuan atij të kapërcente rezistencën e vëllait të tij Alex, i cili arriti një vend të gjashtë pas dyshes italiane Marco Bezzecchi dhe Franco Morbidelli (i 4-ti dhe i 5-ti përkatësisht).
Marc Marquez makes it official – the 2025 #MotoGP world champion in DOMINATING fashion 🏆 #MotoGP | #JapaneseGP Live on TNT Sports and Discovery+ pic.twitter.com/xa2DTcZeqD
— TNT Sports Bikes (@bikesontnt) September 28, 2025
