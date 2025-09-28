‘Çmenduri’! Dhjetë gola në ndeshjen Frankfurt- M’Gladbach!

GJERMANI – Ndeshja e kësaj të shtune në ligën gjermane në Mönchengladbach përfundoi me një breshëri golash, me Eintracht Frankfurt që mposhti Borussian me rezultatin 6-4, pasi ishte në epërsi 6-0.
Në pjesën e parë, rezultati ishte tashmë 5-0 për vizitorët, me pesë golashënues të ndryshëm – Robin Koch (11′), Ansgar Knauff (15′), Jonathan Burkardt (35′), Farès Chaïbi (39′) dhe Can Uzun (45’+1). Në hapjen e pjesës së dytë, në minutën e 47-të, Robin Koch shënoi dy herë, duke e bërë rezultatin edhe më të pabarabartë.
Ekipi i Mönchengladbach reagoi dhe e lehtësoi humbjen, me golat e Jens Castrop (72′), Haris Tabakovic (78′), Yannik Engelhardt (83′) dhe Grant-Leon Ranos (90’+9).
Borussia Mönchengladbah mbetet e fundit në tabelën e Bundesligës me dy pikë, dhe Eintracht është i katërti me nëntë pikë, duke u mburrur tani me sulmin e dytë më të mirë në garë me 17 gola në pesë ndeshje.
堂安律が2アシスト！👏
日本代表対決が実現したボルシアMG対フランクフルトは計10ゴールが生まれる衝撃スコアに 🤯#ブンデスリーガ pic.twitter.com/iRU597UeQJ
— ブンデスリーガ 日本語版 (@Bundesliga_JP) September 27, 2025
