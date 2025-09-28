Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Çmenduri’! Dhjetë gola në ndeshjen Frankfurt- M’Gladbach!
Transmetuar më 28-09-2025, 08:05

GJERMANI – Ndeshja e kësaj të shtune në ligën gjermane në Mönchengladbach përfundoi me një breshëri golash, me Eintracht Frankfurt që mposhti Borussian me rezultatin 6-4, pasi ishte në epërsi 6-0.

Në pjesën e parë, rezultati ishte tashmë 5-0 për vizitorët, me pesë golashënues të ndryshëm – Robin Koch (11′), Ansgar Knauff (15′), Jonathan Burkardt (35′), Farès Chaïbi (39′) dhe Can Uzun (45’+1). Në hapjen e pjesës së dytë, në minutën e 47-të, Robin Koch shënoi dy herë, duke e bërë rezultatin edhe më të pabarabartë.

Ekipi i Mönchengladbach reagoi dhe e lehtësoi humbjen, me golat e Jens Castrop (72′), Haris Tabakovic (78′), Yannik Engelhardt (83′) dhe Grant-Leon Ranos (90’+9).

Borussia Mönchengladbah mbetet e fundit në tabelën e Bundesligës me dy pikë, dhe Eintracht është i katërti me nëntë pikë, duke u mburrur tani me sulmin e dytë më të mirë në garë me 17 gola në pesë ndeshje.

