‘Paqe’ mes Zhegrovës dhe Gjimshitit! Juventusi dhe Atalanta ndajnë pikët

ITALI – Juventusi nuk ka arritur më shumë se një barazim 1-1 me Atalantan në kuadër të javës së pestë në Serie A. Sulemana kaloi Atalantën në epërsi në minutën e parë shtesë të pjesës së parë. Zëvendësimet e bëra në pjesën e dytë nga Tudor dhanë frytet e saja, pasi Cabal arriti të barazonte rezultatin në minutën e 78-të.
Me futjen e Edon Zhegrovës në minutën e 64-të, pothuajse të gjitha aksionet e Juventusit u zhvendosën në krahun e djathtë, me Edon Zhegrovën që arriti të kërcënonte disa herë portën e mysafirëve, por pa sukses.
Kësisoj, Juventus mbete në vendin e dytë me 11 pikë, një më pak se Napoli që luan nesër kundër Milanit. Në anën tjetër, Atalanta shkon në kuotën e nëntë pikëve në vendin e pestë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd