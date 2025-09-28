Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
‘Paqe’ mes Zhegrovës dhe Gjimshitit! Juventusi dhe Atalanta ndajnë pikët
Transmetuar më 28-09-2025, 07:54

ITALI – Juventusi nuk ka arritur më shumë se një barazim 1-1 me Atalantan në kuadër të javës së pestë në Serie A. Sulemana kaloi Atalantën në epërsi në minutën e parë shtesë të pjesës së parë. Zëvendësimet e bëra në pjesën e dytë nga Tudor dhanë frytet e saja, pasi Cabal arriti të barazonte rezultatin në minutën e 78-të.

Me futjen e Edon Zhegrovës në minutën e 64-të, pothuajse të gjitha aksionet e Juventusit u zhvendosën në krahun e djathtë, me Edon Zhegrovën që arriti të kërcënonte disa herë portën e mysafirëve, por pa sukses.

Kësisoj, Juventus mbete në vendin e dytë me 11 pikë, një më pak se Napoli që luan nesër kundër Milanit. Në anën tjetër, Atalanta shkon në kuotën e nëntë pikëve në vendin e pestë.

