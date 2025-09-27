Nga flakët në të ftohtë! Zvicra mbulohet nga dëbora

Në zonat malore të Zvicrës, bora mbuloi terrenin të shtunën, duke shkaktuar vështirësi në qarkullimin rrugor. Në Bettmeralp, kantoni Wallis, dhe në maloren First pranë Grindelwaldit, kantoni Bern, banorët u zgjuan me një peizazh të dëborës.
Sipas të dhënave nga “Meteo Schweiz”, bore ka rënë ndërmjet 1.800 dhe 2.100 metrash mbi nivelin e detit. Në Alpet perëndimore dhe jugore ra deri në 50 centimetra dëborë.
Rruga e kalimit të Gotthardit mbeti e mbyllur në të dyja drejtimet. Po ashtu, rrugët midis Tiefenbach dhe Gletsch, si dhe Wassen dhe Meiringen janë të bllokuara, për shkak të reshjeve të dendura.
Ndërsa në male bie dëborë, në zonat më të ulëta të Zvicrës ka rënë shi.
Dita e diel parashikohet të jetë kryesisht pa reshje, me temperature, që në disa vende mund të arrijnë deri në 18 gradë Celsius.
