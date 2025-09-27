‘I rregullova të katërt’! Zbardhet mesazhi në SkyECC i Aurel Hoxhës pas vrasjes së Klevis Lleshit

Sabah Nuzi, i dyshuar si ekzekutor i Klevis Lleshit në vitin 2020, kundrejt shumës prej 50 mijë eurosh u njoh në gjykatën e Posaçme me masën e sigurisë “arrest në burg”.
Sipas avokatit të tij Elton Hysenaj, gjatë seancës me dyer të mbyllura ai mohoi përfshirjen në vrasje, ndërsa mbrojtësi kërkoi pavlefshmërine e komunikmeve në Sky ECC, përmes të cilave SPAK thotë se mundi të hedhë dritë mbi vrasjen për motive gjakmarrje.
Sipas SPAK, Sabah Nuzi e kreu vrasjen kundrejt pagesës për llogari të Aurel Hoxhës alias Kolaverit, i cili dyshohet se e urdhëroi krimin për gjakmarrje, pasi vëllai i tij Agim Hoxha u ekzekutua dhe më u pas dogj në Britaninë e Madhe nga Arben Lleshi, kushëriri i Klevis Lleshit.
Në komunikimet e Sky ECC Aurel Hoxha shprehet një moment se “i rregullova të 4-ërt”, që sipas hetuesve flet për viktimën e katërt në familjen Lleshi, pasi më herët ishin vrarë Xhavit e Hajredin Lleshi dhe zhdukur Artan Lleshi.
Samet Loka, pjesëtar i grupit kriminal të drejtuar nga Aurel Hoxha, u la nën masën e arrestit në shtëpi, pasi ndaj tij rëndojnë dyshimet për pastrim parash e grup kriminal.
Kreu i grupit Aurel Hoxha është shpallur në arrati, ndërsa Sajmir Kolaveri që dyshohet se kishte rolin e ndërmjetësit mes tij dhe autorit të vrasjes është arrestuar në Itali dhe pritet ekstradimi.
SPAK po vijon hetimet për të hedhur dritë mbi 4 vrasjet e tjra në familjen Lleshi, më e fundit ajo e Arben Lleshit në burgun e sgurisë së lartë peqin, ku vuante dënimin për vrasjen e Agim Hoxhës në Britaninë e Madhe.
Aurel Hoxha dyshohet ndërkohë edhe për trafik kokainë e pastrim parash.
