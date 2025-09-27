Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Presidenti Begaj foto me Trump gjatë vizitës në SHBA: Miqësi e pathyeshme, historike, strategjike!
Transmetuar më 27-09-2025, 20:48

Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, së bashku me Zonjën e Parë Armanda Begaj, zhvilloi një takim me Presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, dhe Zonjën e Parë Melania Trump.

Presidenti Begaj ndau foto në rrjetet sociale nga ky moment, duke theksuar vlerën e marrëdhënieve strategjike mes Shqipërisë dhe SHBA.

“Miqësia shqiptaro-amerikane, një lidhje e fortë dhe e pathyeshme, një aleancë historike dhe strategjike,” shkroi ai në postimin e tij.

